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МТС будет продавать смартфоны по подписке

С 1 декабря МТС запустит продажу смартфонов по подписке и позволит менять устройства раз в год после оплаты 50% их стоимости, сообщил «Ведомостям» представитель компании Алексей Меркутов.

Программа задумана так: с мобильного счета покупателя будет ежемесячно списываться фиксированная плата за смартфон, за 12 месяцев абонент отдаст 50% его стоимости, а затем сможет поменять на новый гаджет.

В зависимости от цены нового устройства стоимость подписки пересчитают в меньшую или большую сторону. Первый смартфон также можно будет оставить себе — тогда срок его оплаты продлится еще на шесть месяцев.

В МТС отмечают, что в результате пользователь оплатит не более 80% стоимости гаджета, скидка от компании составит 20%. Кроме того, покупатель получит 10%-ный дисконт и на мобильную связь.

Сначала клиентам МТС будут доступны смартфоны Samsung, а с февраля 2019 года добавятся устройства Apple, Huawei и других производителей. Получить гаджет можно будет во всех розничных салонах оператора.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту предстоит заключить кредитный договор с МТС-банком, но покупатель не только не будет платить проценты, но и получит скидку, подчеркивают в компании. Услугу нельзя считать и лизингом, поскольку клиент с самого начала станет собственником устройства, добавляют в МТС.

Акция будет доступна для старых и новых абонентов МТС. В случае перехода к другому оператору обязательства перед МТС-банком остаются.

В сентябре 2018 года похожую услугу в России запустила Samsung, предложив пользователям свои флагманские смартфоны в лизинг. Пользователи могут обменивать их на новые устройства через полгода или год, а при желании получить в собственность, оплатив полную стоимость. По такой схеме покупают уже более 50% всех флагманов, рассказала «Ведомостям» представитель Samsung Елена Кручинина.

Автор: Анна
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