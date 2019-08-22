МТС и «М.Видео-Эльдорадо» открыли кобрендинговый магазин

МТС и «М.Видео-Эльдорадо» договорились о партнерстве в сфере розничных продаж, Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. В рамках партнерства компании открыли в Москве кобрендинговый магазин на улице Рождественка площадью около 100 кв. м.

«Новый розничный формат сочетает в себе все новинки цифровой электроники: от смартфонов до геймерских устройств»,— отмечается в пресс-релизе.

Всего до конца 2019 года планируется открыть три таких магазина. В перспективе компании МТС и «М.Видео-Эльдорадо» видят потенциал не только в совместных розничных продажах, но и в проектах, связанных с финансовыми сервисами, программами лояльности и аналитикой данных, отмечается в сообщении.