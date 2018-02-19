МТС выходит на рынок онлайн-касс

МТС объявила о покупке 50,82% в уставном капитале «Облачный Ритейл» (торговая марка LiteBox), российского разработчика программного обеспечения для розничной торговли, за 620 млн руб., которые включают погашение долга в размере 30 млн руб., 420 млн руб. инвестиций в капитал компании на развитие бизнеса и выплату 170 млн руб. владельцам стартапа для увеличения доли МТС до контрольной. Сделка выводит МТС на рынок облачных касс в качестве поставщика готовых решений для кассового обслуживания бизнес-клиентов.

МТС также заключила с акционерами компании «Облачный Ритейл» опционное соглашение, в рамках которого МТС имеет право и обязательство, по требованию миноритариев компании, выкупить их доли по цене, зависящей от результатов бизнеса компании по итогам 2019 года.

«Инициативы государства по упорядочению расчетов и развитие цифровых технологий полностью меняют рынок кассового обслуживания в России. Законодательные требования ускорят переход на новые кассы, а низкий уровень автоматизации малого и среднего бизнеса создает предпосылки для роста этого рынка, - отметил вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев. - С учетом серьезных позиций МТС на рынке облачных вычислений и финтеха, сильных компетенций в разработке приложений, а также тотального охвата мобильным интернетом практически всей населенной территории страны, покупка перспективного стартапа даст МТС возможность занять лидирующую роль на рынке автоматизации обслуживания малого и среднего бизнеса. В ближайшее время нашим клиентам будут доступны недорогие мобильные кассы с выходом в облачное ПО через интернет. А за счет синергии с родственным МТС Банком мы также предложим предприятиям комплексное кассовое обслуживание с полным набором банковских услуг».

Кассы LiteBox – функциональное облачное решение со сквозной автоматизацией кассового обслуживания и операций торговой деятельности в режиме онлайн, включая складской учет, автоматизированное управление закупками, аналитику продаж и ключевых показателей, а также управление программами лояльности.

С закрытием сделки МТС предложит под своим брендом стартовое коробочное решение для малого бизнеса «МТС. Касса» для полнофункциональной автоматизации торговой детальности предприятия. Кассовый терминал работает в облачном ПО, передавая данные через мобильную сеть 3G/LTE или Wi-Fi-роутер.

МТС совместно с МТС Банком также разработает комплексные кассовые решения с расчетно-кассовым обслуживанием, эквайрингом, зарплатным проектом, овердрафтом, программой кредитования, услугами SMS-рассылок и телефонией.

В 2018 году облачные кассы от МТС будут интегрированы с сервисом «Кошелек МТС Деньги» для приема денежных средств с электронного кошелька, привязанного к номеру мобильного телефона любого российского оператора связи. Этот сервис, помимо доступных сегодня денежных переводов и дистанционной оплаты услуг, позволит оплачивать покупки в точках продаж прямо с мобильных устройств абонентов.