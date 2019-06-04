«МТС» начало продажу роботов клиентского сервиса

«МТС» начала продавать роботов-специалистов клиентского сервиса, сообщается в пресс-релизе компании. Это автоматизированные диалоговые системы, которые взаимодествуют с клиентами без привлечения людей.

Системы основаны на базе искусственного интеллекта и умеют обрабатывать типовые запросы — рассказывать о продуктах и услугах, давать ответы на популярные запросы и делать рутинные операции. Внедрение системы бесплатно, оплачивать нужно только успешные сессии.

Роботов можно «подогнать» под определенную задачу. Они могут работать с поставщиками сервисов и услуг, регистрируя заказы, рассказывая об их статусе и разбирая жалобы клиентов. Это снизит нагрузку на операторов колл-центров и техподдержку.

Данная разработка может использоваться для решения вопросов кадрового администрирования. Ее можно встроить во внутренние системы HR, чтобы автоматизовать процедуры согласования отпусков, создания служебных записок и предоставления нужной информации о компании и ее работниках.

В начале 2018 года МТС запустила робота в личных кабинетах клиентов компании. Сейчас он же консультирует пользователей в приложении «Мой МТС». К концу года эффективность бота превысила 75%. Сейчас восемь из десяти запросов на сайте обрабатывается роботом.

«Умный бот клиентской поддержки демонстрирует более высокие показатели эффективности по ряду параметров по сравнению с более традиционными каналами: средняя длительность ожидания начала разговора с клиентом в умном боте не превышает 2 секунд вместо порядка минуты в контактном центре, средняя продолжительность разговора до успешного решения проблемы — 2 минуты, что в четыре раза быстрее средней длительности разговора с оператором», — говорится в релизе.