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МТС предложила бизнесу онлайн-кассы напрокат

Оператор МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы») начал предоставлять онлайн-кассы в аренду. Компания предлагает услугу стартапам, сезонному бизнесу, а также предпринимателям, обязанным перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2019 г. Аналитики полагают, что появление такой услуги может свидетельствовать о том, что на нее есть спрос.

Арендовать онлайн-кассу у МТС можно по тарифу «Эконом» от 1700 руб. до 3190 руб. в месяц (в зависимости от выбранного оборудования). В стоимость входит предоставление фискального накопителя, заключение договора с оператором фискальных данных (ОФД), круглосуточная техподдержка и экстренная замена кассы. При добавлении дополнительных опций аренда будет стоить от 2300 руб. до 3690 руб. в месяц. В расширенный пакет сервисов входит стартовое подключение, настройка, регулярная замена фискального накопителя и своевременная перерегистрация кассы в ОФД и ФНС.

В МТС настроены оптимистично по поводу дальнейших перспектив сервиса. «Мы уверены, что рынок онлайн-касс будет расти за счет аренды: в этом году услуга будет пользоваться повышенным спросом. В первую очередь речь идет о предпринимателях „третьей волны“, которые обязаны установить онлайн-кассы до 1 июля 2019 г., — говорит представитель оператора Алексей Меркутов. — Кроме того, мы уже почувствовали интерес к услуге со стороны сезонного бизнеса. Поэтому наши ожидания оптимистичны: мы рассчитываем, что „Касса напрокат“ позволит привлечь более 100 тыс. новых клиентов в этом году».

«Услуга „Касса напрокат“ избавит предпринимателей от крупных единовременных затрат и предоставит возможность сосредоточиться на развитии бизнеса, так как решение всех вопросов, связанных с эксплуатацией кассы после ее приобретения, специалисты МТС возьмут на себя. Это и стартовая настройка устройства, и регулярное обновление программного обеспечения, и сервисное обслуживание, и срочная замена кассы. Касса напрокат — первое и единственное на текущий момент предложение на рынке аренды онлайн-касс, включающее в себя доступ к полноценной товароучетной системе при выборе любого тарифа. Товароучетный сервис позволит предпринимателям автоматизировать торговые операции, проводить аналитику бизнеса и увеличивать прибыль за счет ведения учета, контроля работы магазина и внедрения маркетинговых инструментов», — отмечает директор по проектам малого и среднего бизнеса МТС Роман Арифуллин.

Автор: Анна
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