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МТС протестирует онлайн-платформы для шеринга и trade-in гаджетов

МТС объявляет об итогах набора «Инновации в рознице» акселератора MTS StartUp Hub, запущенного для поиска решений в сфере розничных продаж. По итогам программы в инфраструктуру розничной сети МТС будет интегрировано четыре пилотных проекта:

  • Heado — платформа автоматизации и контроля за выполнением планов в рознице.
  • Арентер — платформа для предоставления устройств в аренду по подписке.
  • Briskly — технологическая платформа для торговли без персонала.
  • Greatsteve — онлайн-платформа для продажи подержанных гаджетов.

Заявки на участие в наборе подали 154 предпринимательских команды со всего мира, четыре из них прошли конкурсный отбор и программу акселерации MTS StartUp Hub в течение двух месяцев. Пилотные проекты стартапов будут реализованы в салонах и интернет-магазине МТС до конца года, компания выделит на апробацию каждого решения до 500 тысяч рублей.

В случае успешного пилотирования стартапы смогут масштабироваться и заключить долгосрочный контракт с компанией. Масштабирование заключается в выкупе лицензии на решение стартапа, запуске совместного предприятия, продаже компании с последующей интеграцией команды в МТС или получении инвестиций от венчурного фонда корпорации.

Автор: Анна
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