+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

МТС выходит на рынок онлайн-касс

Компания МТС приобрела 50,82% российского разработчика программного обеспечения для розничной торговли «Облачный ритейл» (бренд LiteBox), чтобы выйти на рынок онлайн-касс, сообщает РБК.

Сумма сделки составила 620 млн руб. В нее включены долг компании в размере 30 млн руб., 420 млн руб. инвестиций в ее капитал на развитие бизнеса и 170 млн руб. выплат владельцам за увеличение доли МТС до контрольной, отмечается в сообщении МТС. Также компания заключила с акционерами стартапа опционное соглашение: по требованию миноритариев «Облачного ритейла» МТС должна будет выкупить их доли по цене, зависящей от результатов бизнеса компании по итогам 2019 года.

«В ближайшее время нашим клиентам будут доступны недорогие мобильные кассы с выходом в облачное ПО через интернет, — рассказал вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев. — А за счёт синергии с родственным МТС-банком мы также предложим предприятиям комплексное кассовое обслуживание с полным набором банковских услуг».

«Облачный ритейл» занимается складским учётом, закупками, аналитикой продаж в онлайне. Компания была основана в 2010 году. В 2016 году её выручка составила 1,3 млн рублей.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

4 октября / Комментарии
X5 Retail Group выставила на продажу гипермаркеты «Карусель»

X5 Retail Group выставила на продажу гипермаркеты «Карусель»

X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток», выставила на продажу свои гипермаркеты «Карусель». Речь идет о продаже по схеме sale and leaseback, то есть продаже с последующим заключением долгосрочного договора аренды.

далее →

3 октября / Комментарии
Малый бизнес получит новую формулу страховых взносов

Малый бизнес получит новую формулу страховых взносов

Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют зависимость нагрузки на малый бизнес по страховым взносам от уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

далее →

3 октября / Комментарии
На Яндекс.Картах появилась реклама товаров с ценами и ссылками на сайт

На Яндекс.Картах появилась реклама товаров с ценами и ссылками на сайт

Компании теперь могут размещать на «Яндекс.Картах» рекламу товаров с ценами и ссылками на сайт. Стоимость рекламы зависит от отрасли и региона, в которой работает компания, а также длительности размещения. В «Яндексе» говорят, что новый формат будет полезен малому и сетевому бизнесу.

далее →

2 октября / Комментарии
Delivery Club составил «индекс бургера»

Delivery Club составил «индекс бургера»

Delivery Club изучил покупательную способность жителей крупнейших городов России, подсчитав, сколько бургеров могут позволить себе их жители на среднюю зарплату.

далее →

2 октября / Комментарии
Ритейлерам прописали карты «Мир»

Ритейлерам прописали карты «Мир»

Продавцы с выручкой более 40 миллионов рублей в год с 1 октября в обязательном порядке должны принимать к оплате карты национальной платежной системы "Мир". Соответствующие положения, вступающие в силу, содержатся в законе "О защите прав потребителей".

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!