МТС выходит на рынок онлайн-касс

Компания МТС приобрела 50,82% российского разработчика программного обеспечения для розничной торговли «Облачный ритейл» (бренд LiteBox), чтобы выйти на рынок онлайн-касс, сообщает РБК.

Сумма сделки составила 620 млн руб. В нее включены долг компании в размере 30 млн руб., 420 млн руб. инвестиций в ее капитал на развитие бизнеса и 170 млн руб. выплат владельцам за увеличение доли МТС до контрольной, отмечается в сообщении МТС. Также компания заключила с акционерами стартапа опционное соглашение: по требованию миноритариев «Облачного ритейла» МТС должна будет выкупить их доли по цене, зависящей от результатов бизнеса компании по итогам 2019 года.

«В ближайшее время нашим клиентам будут доступны недорогие мобильные кассы с выходом в облачное ПО через интернет, — рассказал вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев. — А за счёт синергии с родственным МТС-банком мы также предложим предприятиям комплексное кассовое обслуживание с полным набором банковских услуг».

«Облачный ритейл» занимается складским учётом, закупками, аналитикой продаж в онлайне. Компания была основана в 2010 году. В 2016 году её выручка составила 1,3 млн рублей.