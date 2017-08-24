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МТС зафиксировала рост продаж премиальных смартфонов в кредит

Продажи смартфонов дороже 40 тыс. руб. выросли на 49,5% в деньгах и на 48,5% в штуках во втором квартале 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные розничной сети МТС. В то же время выросла и доля кредитных смартфонов в этой ценовой категории — с 32% до 60%. Это привело к росту средней цены кредитных смартфонов на 22%, до 18,5 тыс. руб.

Аналитики МТС связывают рост продаж смартфонов с доступностью кредитных инструментов. Также покупатели стали дольше пользоваться смартфонами — в среднем два года вместо полутора лет — покупая дорогие смартфоны с долгим сроком службы.

По сравнению с прошлым годом средняя цена проданных смартфонов увеличилась на 6% и составила 12,9 тыс. руб., общее количество проданных смартфонов увеличилось на 12% в сравнении с прошлогодним показателем. В денежном выражении продажи выросли на 16%, до 79,9 млрд руб. Продажи кнопочных телефонов сократились в России на 16%, их продали в количестве 2,2 млн штук.

Самыми популярными брендами смартфонов на российском рынке во втором квартале остаются Samsung (доля 26% в натуральном выражении и 32,4% в денежном, Apple (12% и 32,1% соответственно) и Huawei (8,4% в натуральном выражении). Huawei продемонстрировал самый активный рост продаж в салонах МТС (в 24 раза), его доля в розничных продажах составляет теперь 17% вместо 1%.

Автор: Анна
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