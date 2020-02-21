Мужчины мечтают о гаджетах, но получат дезодоранты и носки на 23 февраля

Эксперты Авито опросили более 3 000 женщин и мужчин, чтобы узнать все о подарках ко Дню защитника Отечества. Мужчины надеются получить в подарок гаджеты, однако их ждут в первую очередь средства ухода за телом, одежда и обувь, а также подарочные сертификаты. 42% женщин готовы потратить на подарок к 23 февраля от 1 000 до 3 000 рублей, при этом год назад столько же россиянок выделили не более 1 000 рублей.

Как в 2020 году женщины планируют поздравлять мужчин

В 2020 году поздравить мужчин с Днем защитника Отечества планирует 91% опрошенных женщин, в то время как годом ранее чуть больше женщин (93%) заявляли о намерении купить подарки на 23 февраля.

Выяснилось, что в этом году большинство мужчин получит на 23 февраля средства для ухода за лицом и телом — 33% опрошенных женщин отметили, что планируют выбрать «традиционный» подарок из дезодоранта и пены для бритья. Одежда, обувь и подарочные сертификаты оказались на втором месте по популярности ответов (24%). Следом идут товары для спорта и алкоголь (20%). Носки и нижнее белье в подарочной упаковке ждут 18% мужчин. 1% счастливчиков получат в подарок автомобиль, столько же мужчин — домашнее животное.

При этом сами представители сильного пола в первую очередь хотели бы получить в подарок гаджет (25%). Еще 18% будут рады часам, а 17% респондентам нужны дезодоранты и пены для бритья. При этом носкам и нижнему белью обрадует всего 9% мужчин.

Что хотят мужчины vs Что дарят женщины, 2020 г. (вся Россия)

Подарок Что хотят мужчины Что планируют подарить женщины Гаджет 25% 11% Часы 18% 7% Дезодорант, пена для бритья и др. 17% 33% Товары для спорта 15% 20% Автомобиль 15% 1% Одежда, обувь 14% 24% Алкоголь 13% 20% Подарочный сертификат 13% 24% Носки, нижнее белье 9% 18% Книга 8% 11% Животное 2% 1%

Интересно, что с возрастом предпочтения мужчин в плане подарков начинают меняться. Гаджет — самый желанный презент для молодых людей в возрастных категориях до 25 лет (25%), 25-35 лет (30%) и от 36 до 45 лет (23%). В 46-55 лет на первое место выходят дезодорант и пена для бритья (23%). Эти же подарки удерживают лидерство и в категории от 56 лет и старше (21%).

Сколько женщины готовы потратить на подарок

Чуть менее половины женщин (42%) готовы потратить на подарок к 23 февраля от 1 000 до 3 000 рублей. Еще 36% планируют обойтись самым бюджетным вариантом презента (до 1 000 рублей). От 10 000 рублей на подарок готовы потратить только 2% россиянок.

Какую сумму вы планируете потратить на подарок? До 1 тысячи рублей 36% От 1 до 3 тысяч рублей 42% От 3 до 5 тысяч рублей 14% От 5 до 10 тысяч рублей 4% От 10 тысяч рублей и выше 2% Затрудняюсь ответить 2%

В 2019 году большинство женщин (42%) признавались, что на подарок они выделили не более 1 000 рублей. Следом шла сумма от 1 000 до 3 000 рублей (38%). Отдать за подарок больше 10 000 рублей намерены были всего 1% женщин.

Наиболее бюджетные подарки планируют делать молодые россиянки: среди тех, кому не больше 25 лет, лидировал вариант «до 1 000 рублей», его выбрали 41% опрошенных. Остальные респонденты (от 25 и старше) отметили, что планируют на подарок потратить от 1 000 до 3 000 рублей.

Что женщины дарили мужчинам в 2019 году

Согласно опросу, в прошлом году большинство мужчин получили в подарок на 23 февраля дезодорант и пену для бритья (39%). Этот презент оказался самым популярным среди опрошенных всех возрастов. Далее следовали носки (19%), одежда/ обувь (15%), алкоголь (11%) и гаджеты (6%). По 2% опрошенных до 25 лет и возрастом от 25 до 35 лет стали владельцами новых автомобилей.

В целом довольны подарками остались 80% мужчин, а больше всего подарку были рады респонденты от 56 лет и старше (88%).

Исследование проводилось в феврале 2020 года методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет.