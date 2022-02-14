Мужчины надевают на свидания повседневную одежду, а женщины платье, туфли и пальто

60% респондентов-мужчин надевают на свидания повседневную одежду — свитер, джинсы, ботинки и куртку, а почти половина опрошенных женщин, 47%, выбирают для этого повода женственные или более официальные наряды, например, платье, туфли и пальто. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Lamoda, ведущей онлайн-платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, и Мамба, бесплатного сайта знакомств и приложения для общения. Эксперты компаний провели опрос среди более чем 4 тысяч респондентов 17-19 января 2022 года, а также изучили потребительское поведение пользователей Lamoda в декабре 2021 года — январе 2022.

19% опрошенных мужчин при походе на свидания предпочитают одеваться официально — рубашки, брюки, туфли или ботинки, пальто. Спортивный стиль для себя выбирают 14% мужчин. 37% опрошенных женщин рассказали, что при походе на свидания предпочитают повседневную одежду — свитер, джинсы, ботинки и куртку. 7% обычно надевают на свидание что-то спортивное.

По данным Lamoda, мужской повседневный образ для свидания, куда вошли ботинки, джинсы, куртка и свитер приобретали в среднем за 16,5 тысяч рублей. Женский идентичный вариант для похода на свидание покупали примерно за 13 тысяч рублей. Официальный образ для похода на свидание (брюки, пальто, рубашка и туфли) мужчины приобретали в среднем за 18,5 тысяч рублей, женщины (пальто, платье и сапоги) примерно за 14,5 тысяч рублей. Спортивный вариант для мужчины стоил дешевле всего, его приобретали примерно за 15,5 тысяч рублей, при условии, что туда входили спортивные брюки, кроссовки, худи и куртка. А вот женский спортивный комплект со спортивными брюками, худи, курткой и угги покупали примерно за 19,5 тысяч.

Большинство россиян заявили, что они ответственно готовятся к свиданиям — 73% опрошенных мужчин и 79% женщин рассказали, что при подготовке к встрече обращают внимание на выбор одежды, парфюм и укладку волос.

Более половины опрошенных мужчин, 64%, обращают внимание на внешний вид девушки на свидании. Чаще всего в женском образе во время свиданий мужчины обращают внимание на платья и юбки (65%), стильную верхнюю одежду (36%), обувь на каблуках и шпильках (33%), джинсы и худи (32%). На красивые аксессуары обращают внимание лишь пятая часть опрошенных мужчин.

Женщины более склонны обращать внимание на внешний вид мужчины во время свиданий — об этом в опросе заявили 80% опрошенных. В мужской образе во время свидания их привлекает красивая верхняя одежда (38%), костюм и туфли (34%), рубашка с футболкой и кеды (24%). Почти четверть опрошенных заявили, что обращают внимание на аксессуары мужчины — часы или запонки.

65% опрошенных мужчин признались, что позовут девушку на второе свидание, если с ней было интересно общаться. 56% отметили, что пригласят на новую встречу девушку в случае, если она понравилась им внешне. Почти пятая часть опрошенных заявили, что вторая встреча будет возможна, если она стильно одевается.

49% опрошенных женщин заявили, что встретятся с молодым человеком еще раз в случае совпадения взглядов на мир. 42% опрошенных в качестве причины указали хорошее чувство юмора. 17% рассказали, что для них важно то, как молодой человек одевается. Но большинство опрошенных женщин, 65%, в качестве причины для новой встречи отметили интересное общение.

39% респондентов мужчин заявили, что ходят на свидания несколько раз в месяц, причем почти 3% из них посещают свидания два-три раза в день. Более половины опрошенных женщин, 55%, ходят на свидания, но редко. 33% — посещают несколько свиданий в месяц.