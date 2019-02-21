Музыка по воздуху: продажи беспроводных наушников в России выросли на 214%

Объединенная компания Связной | Евросеть подвела итоги 2018 года на рынке наушников. В 2018 году было продано более 3 млн беспроводных наушников на сумму 13,3 млрд рублей. Рост в штучном выражении в сравнении с 2017 годом составил 191%, в денежном — 214%.

Средняя стоимость беспроводных наушников составила 4,4 тыс. рублей. Лидером рынка по количеству продаж остаётся компания JBL, которая занимает 34,5% рынка беспроводных наушников. Следом расположились Apple и Sony, занявшие 13,2% и 7% рынка соответственно. В денежном выражении лидером является Apple: за год американская компания сумела увеличить продажи беспроводных наушников более чем в 6 раз и занять 38% рынка.

«Ключевой драйвер роста продаж — активное развитие категории bluetooth-наушников ведущими производителями. В сущности, произошло перераспределение спроса от традиционных наушников и гарнитур к беспроводным. В 2018 году продажи bluetooth-наушников в России обеспечили 56% всей выручки, в то время как год назад на них приходилось только 28% продаж в денежном выражении, а остальные 72% приносили продажи проводных наушников», — комментирует вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Повышенный интерес россиян к более дорогим беспроводным наушникам повлиял на увеличение средней стоимости всех наушников. По итогам 2018 года она составила 1230 рублей, что на 47% больше, чем по итогам 2017 года.

Всего в 2018 году россияне приобрели 19,4 млн. наушников на сумму 23,8 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом рынок вырос на 10% в натуральном выражении, рост в деньгах оказался гораздо более внушительным — 61%.