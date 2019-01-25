Мы все немного хотим быть похожи на Тони Старка: какие гаджеты будут популярны в 2019 году

Интернет-ритейлер цифровой техники и электроники — электронный дискаунтер «Ситилинк» — составил прогноз о том, какие «умные» гаджеты мы захотим купить в наступившем году.

В прогноз вошла техника, которая поступила в продажу за последние три месяца*, и гаджеты, которые пока ждут своего релиза. Рынок ритейла по-прежнему драйвит телеком: смартфоны, планшеты, ноутбуки и все многообразие техники, которое можно к ним подключить. В 2019 году мы все больше любви (и денег) будем отдавать тем производителям, чьи новинки добавят свободы и простоты в ежедневный быт: освободят руки, ноги и иногда голову.

Носимая техника для заботы о здоровье

Следить за качеством жизни — сильный тренд, который набрал обороты в 2018 году. Речь идет не только о здоровой пище или выборе товаров высокого качества, но и о том факте, что знать больше о состоянии своего организма стало модным. «Умные» часы теперь, по сути, продвинутый аналог фитнес-браслета, который будет методично собирать статистику о состоянии вашего организма и анализировать физическую активность, давать рекомендации по питанию и занятиям спортом.

В 2018 году компания Welt — стартап, состоящий из бывших членов команды Samsung Electronics — представил смарт-ремень Welt — чудо, которое по вашей талии (не важно, есть она или нет) определяет состояние здоровья, уровень переедания и физической активности. В общем, как замок для холодильника, только круче.

Следить за состоянием здоровья в 2019 году будут помогать эти гаджеты:

Garmin Vivofit 4 — фитнес-браслет с автоматическим детектором активности. Водонепроницаемый гаджет, который проживет с вами один год без замены батарейки, отследит ваш пульс, подсчитает шаги, сожженные калории, а вдобавок посоветует, сколько еще нужно приложить усилий, чтобы сжечь больше калорий и стать красивее.

Еще одна новинка, которая имеет все шансы стать популярной — «умные» часы для старшего поколения Aimoto Senior. Смарт-часы имеют датчик падения, могут измерять пульс и артериальное давление, а также вести электронный календарь приема лекарств.

В эту же категорию попадают часы iBeat, которые, хоть и не позиционируют себя как продукт для старшего поколения, но обладают схожим набором функций: считывают сердцебиение и предупреждает о сбоях или подозрительных тенденциях. Если пользователь подтвердит плохое самочувствие или не будет реагировать на сигналы гаджета в течении установленного времени, смарт-часы автоматически вызовут скорую помощь.

Другую горячую новинку категории с нетерпением ждут уже около года. Усовершенствованная модель нашумевших смарт-часов Xiaomi Amazfit Bip 2 — стала легендой еще до своего релиза (который мы ожидаем в скором времени, точной даты пока нет). 20 января 2019 года наручные смарт-часы второго поколения Amazfit появились в базе данных ведомства FCC, а это означает, что скоро они поступят в продажу по всему миру. Усиленная яркость, большее количество цветов для экранного дисплея (22 вместо 8). Уже сейчас известно, что Amazfit Bip 2 можно будет подключить к смартфону для управления музыкой. Модель защищена от влаги и пыли по стандарту IP68, а значит выдержит погружение под воду на глубину до 50 метров. Смарт-часы оснащены датчиками пульса, компасом, NFC (используется также для бесконтактной оплаты покупок) и акселерометром.

Также ждем sport-версию нашумевших Samsung Galaxy Watch, которая покорит любителей активного отдыха.

SMART-одежда тоже позаботится о здоровье

Передовые бренды одежды такие как Patagonia и H&M первыми поняли, что главные инновационные тренды для производителей одежды — не только встроенные датчики, но и экологичность. В 2019 году они, вместе с такими брендами как Adidas продолжат массовое производство одежды из переработанного пластика. Например, Adidas уже выпускает беговые кроссовки, в производстве которых используется переработанный пластик.

Если говорить о «датчиках в одежде», то самой доступной станет одежда для занятия спортом. Самое понятное и, кажется, полезное в ассортименте Nadi X — леггинсы для йоги с датчиками внутри. Во время занятий они помогут скорректировать положение тела, подавая сигналы о правильности выполнения асан. Вместе с леггинсами предлагают датчик пульса, который крепится над коленкой и следит за тем, чтобы вы не переутомлялись во время тренировок. Датчик подключается к смартфону через Bluetooth.

Еще один бренд, который сделал одежду умнее — OM Signal. «Умные» бра и футболки собирают информацию о вашем физическом состоянии и затем анализируют ее, чтобы предложить наиболее подходящие варианты физической активности или дать предварительные медицинские рекомендации.

Nike продолжил путь исполнения мечты фанатов фильма «Назад в будущее» и на прошлой неделе объявил о выпуске новых баскетбольных кроссовок с автоматической шнуровкой. В отличие от предыдущей модели (где нужно было нажимать физическую кнопку на самой обуви), новую модель можно будет завязать со смартфона за 4 секунды. Название модели пока неизвестно, не исключено, что модификация сохранит название своего предшественника — Hyper Adapts.

Кажется, самая дельная новинка для жителей России и любителей зимних видов спорта — тач-перчатки, которые действительно греют. 15 января 2019 Black Diamond выпустила в продажу перчатки для тач-скринов Heavy Weight Screentap Glove. Перчатки представлены в нескольких размерах, сделаны из флиса, с кожаными вставками на ладонях.

Беспроводные smart-колонки и все для «умного» дома

Беспроводные колонки все чаще воспринимаются как необходимый элемент управления «умным домом». На Западе эта тенденция видна давно, а вот на российском рынке к такому восприятию подтолкнул хайп вокруг Яндекс.Станции. К концу 2019 года этот гаджет прочно войдет в привычный обиход жителей обеих столиц, а следом за ними подтянутся и регионы.

Много шансов набрать популярность у мини-колонок IRBIS A, которые также выпустил Яндекс. По сути колонка — упрощенная версия Яндекс.Станции, которая весит меньше 200 грамм. Колонка поступила в продажу в середине декабря прошлого года. С ее помощью можно будет воспользоваться голосовым поиском, установить будильник, рассказать ребенку сказку или включить музыку. Все это, разумеется, с помощью помощника Алисы. Производители отдельно обращают внимание на то, что в колонке есть функция отключения микрофона — специально для тех, кто опасается шпионажа со стороны «виртуальной барышни».

В большем количестве домов, а также в туристических и сервисных компаниях появится больше колонок Google Home. Все благодаря новому голосовому помощнику Google Assistant с функцией синхронного перевода на 27 языков. Для долгих интернациональных бесед он не предназначен, но отлично подойдет для коротких диалогов между клиентами и сотрудниками отелей, ресторанов и магазинов.

Уже в третьем квартале этого года в продажу поступит смарт-колонка Cleer Mirage. От аналогов колонку отличает то, что дисплей на ней «обернут» вокруг корпуса и на нем отражается все то же, что, например, на экране вашего смартфона: список дел, результаты поиска, погода и личные сообщения.

Логичным продолжением истории со смарт-колонками станет «умная» техника для дома. С наибольшей вероятностью нам захочется увидеть у себя дома телевизоры с интеллектуальной системой управления контентом Samsung Smart TV или сворачивающиеся в рулон (буквально) телевизоры от LG. В пару к инновационному телевизору LG в модели Signature OLED TV R в 2019 году добавилась звуковая система Dolby Atmos, которую можно использовать в качестве отдельной смарт-колонки.

Samsung Smart TV 2019 модельного года оснащены усовершенствованным универсальным гидом (Universal Guide), который анализирует предпочтения пользователя и его зрительские привычки, после чего дает рекомендации и подбирает контент.

Провода уже не модно, но переплачивать за их отсутствие никто не будет

Apple готовит к выпуску AirPods 2 — беспроводные наушники второго поколения, которые исправят ошибки предшественников: производители обещают, что новая модель будет куда лучше справляться с внешними шумами.

Дорогие AirPods продолжат выбирать истинные поклонники Apple. Те из потребителей, кто пристально следит за гармонией в паре «цена-качество», будут разумнее относиться к своим тратам. Для них альтернативой в 2019 году станут беспроводные наушники от компаний JBL. Они выигрывают у «яблочных» коллег сразу по двум параметрам: шумоподавление и широкий выбор в разных ценовых категориях.

У JBL из новинок особенно выделяются JBL Reflect Mini 2 и JBL Endurance Dive. У обеих моделей отличное шумоподавление, обе могут похвастаться надежной фиксацией в ушах. Endurance Dive вдобавок обладают повышенной водонепроницаемостью.

В 2019 году рынок беспроводной гарнитуры предложит широкий выбор наушников почти на любой кошелек. Основным отличием от 2018 года станет наличие «умной» настройки звука. Все просто — производители стараются сделать так, чтобы с техникой, особенно с наушниками, мы расставались только в крайнем случае. Smart Listening — технология, которая автоматически определяет, чем вы заняты (занимаетесь спортом, сидите в транспорте или идете по улице). В зависимости от этого, технология самостоятельно регулирует функцию шумоподавления — усиливает, если вы находитесь в самолете, уменьшает, позволяя вам слышать происходящее вокруг, если вы идете по улице.

Функцию Smart Listening предлагает компания SONY в новой модели беспроводных наушников SONY WH-1000XM3 с передовой технологией шумоподавления. Модель не только изолирует от внешнего шума и автоматически настраивает звук, но и обладает функцией сенсорного управления и идеальной совместимостью с любым голосовым помощником. Хоть и не новинка, но более легкий аналог WH-1000XM3 — беспроводные наушники-вкладыши SONY 1000X.

В смартфонах все умное уже придумали

Сделать современные смартфоны еще умнее, кажется, невозможно. Это подтверждают уже несколько релизов лидера отрасли Apple — пользователям все сложнее понять, чем новый гаджет кардинально отличается от смартфона предыдущего поколения.

Именно поэтому сейчас все внимание создателей гаджетов устремилось в сторону эргономики и улучшения производительности: тренды этого года — безрамочные экраны и погоня за 5G. Хотя Samsung на закрытом показе CES-2019 представил модель складного смартфона, а производитель LG заявил, что к концу зимы обещает собственный релиз гаджета с инновационным форм-фактором, говорить, что складные телефоны вызовут бум среди гаджетов в этом году — слишком рано.

«Экранный тренд» представит новинка этого года Xiaomi Mi 9. В новой модели экран занимает 95% передней панели. Остальные пять оставили под тонкую рамку и «каплю», на которой расположилась фронтальная камера. Поддержку сетей 5G и невероятные возможности для фото обещает LG в своей новинке LG G8 ThinQ. Такой набор особенностей — еще один балл в пользу тренда производительности. Обе модели будут работать на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 855.

В сторону возможностей для фотосъемки продолжает смотреть компания Huawei, выпускающая смартфоны со встроенной оптикой Leica. Следующие модели, от которых по ощущениям захватит дух — Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Одна замена названия со смартфона на «камерофон» о чем-то да говорит. Релиз обещают в феврале 2019 года. У обеих моделей будет тройной объектив: 40 Мп — главный глазок, 20 Мп — широкоугольный и 5 Мп — телеобъектив. Также стоит отметить, что в процессор смартфонов будет входить два нейропроцессорных блока, которые будут отвечать за машинное обучение и искусственный интеллект.

Салон красоты переезжает к вам домой

И снова тренд, связанный с качеством жизни. 2018 год показал большой спрос на «домашний уход», а значит в 2019 году ждем высокий спрос на бьюти-гаджеты, которые позволят провести большинство салонных процедур дома.

Первая в списке — массажная щетка для лица FOREO LUNA 2 с технологией T-Sonic. Производители утверждают, что с ее помощью обычная ежедневная процедура очищения лица от макияжа и омертвевших клеток кожи приблизится к салонной. С помощью этой же щетки можно сделать и антивозрастной массаж.

Гарантированную популярность наберет умная UFO маска от этого же производителя. Маска обладает двумя важными функциями: мягкий нагрев, чтобы активные компоненты маски лучше воздействовали на кожу, и крио-терапия, которая помогает успокоить кожу после интенсивного очищения.

США последние пару лет переживает настоящий бум на сауны с инфракрасным освещением. Тренд добрался и до России. LED-маски устроены по тому же принципу, что и сауны: с помощью трех видов света (красного, зеленого и голубого) они без агрессивного воздействия оказывают антибактериальный эффект и снимают стресс в мышцах после физических нагрузок. Красный отвечает за омоложение и регенерацию, зеленый успокаивает кожу, а синий помогает бороться с высыпаниями и акне. Одно из лучших (и относительно недорогих) предложений на рынке — LED-маски Neutrogena.