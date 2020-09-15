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Myprotein и PONY EXPRESS стали партнерами

Myprotein, английский онлайн‐ритейлер и производитель продуктов спортивного питания, и PONY EXPRESS, универсальный логистический оператор, объявляют о партнерстве. Благодаря сотрудничеству доставка заказов Myprotein в Россию стала быстрее и появилась новая опция доставки курьером «до двери» через PONY EXPRESS.

Как сообщают партнеры, сроки доставки в Москву и Санкт‐Петербург составят от 4‐5 дней, в города центральной России — от 5 дней, в города других регионов — от 7 дней (включая процедуру таможенного оформления). При заказе товаров на сумму более 5 500 рублей доставка будет бесплатной.

Сегодня в портфеле Myprotein более 3 000 уникальных продуктов спортивного питания, включая протеин, витамины и микроэлементы, специализированные линейки для тех, кто придерживается вегетарианской, веганской, безмолочной или безглютеновой диеты. Большую часть продукции Myprotein производит самостоятельно. Она соответствует требованиям ISO 17025 и не содержит вещества, запрещенные WADA (Всемирным антидопинговым агентством). В 2015 году компания также создала собственную коллекцию спортивной одежды.

«Мы доставляем продукцию более чем в 70 стран мира. Выход на российский рынок был стратегическим шагом для нас. Сегодня мы видим, что количество оформленных заказов продолжает расти. Покупатели уже высоко оценили качество и безопасность продуктов, рекомендуют их тем, кто разделяет интерес и любовь к спорту и фитнесу, — поделился региональный менеджер Myprotein по Восточной Европе Андрей Подопригора, — Мы стремимся обеспечить покупателям достойный уровень сервиса, который соответствует продуктам Myprotein. В нашем распоряжении несколько складов, комплектация заказов на которых осуществляется в день оформления заказа, если он размещен до 21:00 по Лондону. Для доставки на последней миле выбираем лидеров внутреннего рынка с хорошим географическим покрытием. Это позволяет нам поддерживать фитнес‐стремления большего количества людей».

«Партнер динамично развивается на российском рынке и стремится предложить получателям широкий выбор способов доставки. Благодаря нашему сотрудничеству теперь 85% населения России смогут покупать товары Myprotein с доставкой курьером PONY EXPRESS „до двери“ — квартиры, зала или офиса — в удобное время, — рассказал руководитель департамента международного развития PONY EXPRESS Денис Чесноков. — Мы ожидаем, что в перспективе полугода количество отправлений Myprotein в Россию через наш канал может увеличиться в 2 раза. Накопленная экспертиза в международной экспресс‐доставке позволит нам обеспечивать высокий уровень сервиса и укреплять положительный клиентский опыт».

Автор: Анна
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