myTarget запустил таргет на медиаэкраны «Перекрестка»

В рекламной платформе myTarget появилcя инструмент для запуска рекламы на медиаэкранах в сети супермаркетов «Перекресток». Он позволит настраивать показ рекламы в точках продаж более чем в 30 городах России, а также мотивировать посетителей магазинов на покупки и оценивать возврат инвестиций в продвижение.

Таким образом, с помощью myTarget можно запускать омниканальные кампании и оценивать их влияние на маркетинговые и бизнес-показатели.

Все медиаэкраны расположены в точках с высокой проходимостью, в том числе около касс. Рекламные ролики показываются на всех видеоносителях в магазине одновременно и со звуком. Инструмент доступен как крупному, так и среднему и малому бизнесу.

Для настройки рекламной кампании в кабинете myTarget необходимо в целях выбрать «Indoor реклама». В параметрах рекламодатель сможет самостоятельно задать актуальные магазины для показа роликов. Для этого можно на карте выбрать релевантные районы или добавить супермаркеты списком. При запуске продвижения в супермаркетах рекламодатель платит за показы, бюджет кампании рассчитывается автоматически в зависимости от доступного объема показов в выбранных магазинах.

В разделе «Статистика» рекламного кабинета отображается аналитика по фактическому числу показов, количеству контактов с рекламой в магазинах (OTS), средней частоте контакта и охвату аудитории по городам. Дополнительно по запросу можно получить оценку влияния продвижения на продажи в супермаркетах сети (Sales Lift).

Рекламодатели смогут продолжить коммуникацию с охваченной в супермаркетах аудиторией в интернете, например, подключив кампании с ремаркетингом в myTarget. Обезличенные сегменты загружаются автоматически в рекламную платформу с третьего дня рекламной кампании, а данные в них обновляются ежедневно до конца продвижения. Таким образом, пользователям, которые контактировали с роликами в магазинах, можно показывать новые предложения на ресурсах Mail.ru Group и в рекламной сети.