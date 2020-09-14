На AliExpress появятся супермагазины

AliExpress Россия запускает новый формат локальных магазинов — супермагазины. Этот формат позволит локальным производителям и продавцам продавать на маркетплейсе, не открывая собственный магазин и не занимаясь операционными вопросами, а покупателям — заказывать товары одной категории с общей корзиной и быстрой доставкой по выгодным ценам.

Одним из первых таких супермагазинов станет «Большой Домашний» — гипермаркет товаров для дома. В планах AliExpress — привлечь к работе с «Большим Домашним» порядка 1000 локальных продавцов, представить ассортимент из более чем 300 тысяч товаров для дома, а также запустить супермагазины в других товарных категориях.

Покупателям супермагазина «Большой Домашний» будет доступна единая корзина независимо от того, какие товары туда войдут — от одного или разных поставщиков. Заказы будут доставляться менее чем за 10 дней по России — до двери или пункта выдачи заказов. Стоимость доставки будет фиксированной — от 0 до 399 рублей в зависимости от стоимости заказа, способа и региона доставки. Например, доставка в пункты выдачи и постаматы будет бесплатной от 500 рублей, доставка курьером — от 2 500 рублей. В остальных случаях она будет стоить от 49 рублей в центральные регионы и до 399 рублей в удаленные регионы РФ прямо до двери. За логистику проекта отвечает компания «Цайняо» (входит в Alibaba Group и является третьим по величине логистическим оператором в мире). На запуске магазина «Большой Домашний» можно будет купить инструменты, товары для освещения, мебель, товары для дома и дачи — всего около 15000 товаров. Ассортимент будет постоянно расширяться по мере выхода новых поставщиков.

Продавцам работа через супермагазин даст возможность торговать на маркетплейсе, не занимаясь загрузкой товара, продвижением, общением с покупателями, хранением, упаковкой и доставкой товара. За полный цикл продаж через супермагазин отвечает один из самых крупных и опытных сервисных партнеров AliExpress — компания AliWay. Комиссия за работу с супермагазином составит 25% — сюда входит комиссия AliExpress (5-8% в зависимости от категории товара), а также расходы на размещение товара, продвижение на маркетплейсе, работу с клиентами и доставку заказов покупателям. Деньги удерживаются только с выполненных заказов.

«В России очень много производителей и продавцов, которые предлагают качественные товары по справедливым ценам, но не всегда там, где люди готовы это покупать. Карантин показал, как важно развивать онлайн-продажи, но многим не хватает экспертизы или ресурсов, чтобы грамотно управлять этим каналом сбыта. „Большой Домашний“ — первый магазин формата shop-in-shop на AliExpress, который создан специально для того, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса могли стартовать на маркетплейсе, не тратя сил и времени на освоение этого канала», — говорит Андрей Воронин, руководитель направления «∆ом» на AliExpress Россия.

Спрос на товары для дома и сада в последние месяцы растет. На это влияет расширение ассортимента, сезонность и длительный карантин, за время которого многие пользователи старались улучшить жилищные условия. Так, во втором квартале 2020 года продажи инструментов выросли на 94% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Лидерами продаж в категории инструментов стали наборы ключей и отверток, сварочные аппараты и аксессуары для сварки, компрессоры, лазерные дальномеры. Продажи садового инвентаря во втором квартале 2020 года выросли на 192% по сравнению с вторым кварталом 2019 года. Наиболее популярные позиции в категории занимают бензиновые триммеры для газона разных мощностей, лодочные моторы, газонокосилки и электрические триммеры.