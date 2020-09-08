На AliExpress появятся журналы, газеты и книги

AliExpress запускает продажу изданий: журналов, газет и книг. Первыми партнерами стали ИД «Комсомольская правда» и Conde Nast Россия.

В официальном магазине ИД «Комсомольская правда» представлены порядка 150 товаров — периодические издания ИД — газета «Комсомольская правда», а также книги для детей и взрослых в разных жанрах. Онлайн-витрина Conde Nast Россия представлена журналами Vogue Россия, Glamour, Architectural Digest, GQ, Tatler.

«За несколько месяцев изоляции привычный образ жизни сильно изменился — мы отказались на определенное время от романтики покупки бумажных изданий в книжных магазинах и реже стали покупать газеты и журналы. Это же стало дополнительным драйвером для онлайн продажи книг», — отметил коммерческий директор департамента специальных категорий AliExpress Россия Сергей Гречин. — «Мы решили поддержать интерес наших покупателей и теперь у них есть возможность получать свежую прессу и книжные новинки так же удобно, как любые другие товары маркетплейса — курьерской доставкой или в пункте выдачи. У нас уже открылись магазины крупных издательских домов и сети книжных «Республика».

Помимо появления издательских домов, на площадке открылся магазин книжной сети «Республика». В магазине представлено более 9000 единиц товара — это книги (в том числе художественная литература, нон-фикшн, арт, детские книги и другое), виниловые пластинки и проигрыватели. В дальнейшем в компании планируют расширить количество представленных категорий и увеличить ассортимент до 20000 товарных позиций. В ближайшее время на платформе также появятся издания Independent Media (Cosmopolitan, Esquire, Домашний Очаг, Популярная механика, Harpers’s Bazaar, Grazia и Robb Report).