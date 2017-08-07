На Amazon появилась туалетная бумага с твитами Трампа

Интернет-магазин Amazon начал продавать туалетную бумагу с твитами главы США Дональда Трампа. Информацию об этом сообщают западные СМИ.

Среди твитов на бумаге есть и те, что были написаны Трампом до избрания президентом. Цена одной такой упаковки с экспресс-доставкой составляет 11,99 долларов.

По данным СМИ, в первой половине дня в пятницу Amazon решил дистанцироваться от продажи бумаги, предлагая купить ее через третьих лиц.

Ранее сообщалось, что Трамп часто критиковал президента Amazon Джеффа Безоса, также владеющего газетой The Washington Post.

Трамп обвинял его издание в создании «фейковых новостей» и заявил, что Джефф Безос использует газету для защиты ритейлера от повышения налогов.