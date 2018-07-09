На Avito готовый бизнес подешевел на 6%
Аналитики Avito подвели итоги продаж готового бизнеса за II квартал 2018 года. Самыми продаваемыми в России стали компании сферы услуг, торговли и общественного питания. За год больше всего — на 25% − подорожали строительные компании.
Число желающих продать готовый бизнес на Avito во II квартале продолжило расти: количество таких объявлений на сайте превысило соответствующий показатель прошлого года на 18%.
За последний квартал покупателей по всей России на Avito больше всего интересовало приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий и компаний сферы общепита — на них пришлось 30%, 25% и 17% запросов контактов соответственно.
Самыми дорогими видами бизнеса на Avito в России за II квартал стали сельхозкомпании со средней ценой 9,95 млн рублей, производственные компании со средней ценой 7,46 млн рублей и компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп со средней ценой 4,55 млн рублей. Больше всего за год подорожали строительные компании (на 25%), а подешевели — на 19% − производственные компании.
Средняя цена готового бизнеса на Avito по отраслям, вся Россия, II квартал 2018
|
Отрасль
|
Средняя цена, руб.
|
Динамика за квартал
|
Динамика за год
|
Сельское хозяйство
|
9 946 000
|
-7%
|
-5%
|
Производство
|
7 458 000
|
-6%
|
-19%
|
Другое
|
4 553 000
|
+1%
|
+4%
|
Строительство
|
4 506 000
|
+8%
|
+25%
|
Сфера услуг
|
3 063 000
|
-11%
|
-14%
|
Общественное питание
|
2 789 000
|
-7%
|
-4%
|
Развлечения
|
2 403 000
|
-9%
|
-5%
|
Торговля
|
1 934 000
|
-2%
|
+4%
|
Интернет-магазин
|
725 000
|
-4%
|
-17%
|
В среднем по отраслям
|
3 271 000
|
-6%
|
-6%
По данным Avito, самый дорогой готовый бизнес — в Москве: средняя цена на него в столица составила 4,08 млн рублей. На втором месте − Новосибирск с ценником в 3,75 млн рублей, а замыкает тройку лидеров Тюмень, где готовый бизнес можно было приобрести за 3,71 млн рублей. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске: 1,41 млн рублей.
Средняя цена готового бизнеса во всей России составила 3,27 млн рублей — это на 6% меньше, чем за предыдущий квартал и на 6% меньше, чем за аналогичный квартал годом раньше. Причем общероссийский показатель средней цены составил 80% от максимальной цены, зафиксированной в Москве.