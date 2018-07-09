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На Avito готовый бизнес подешевел на 6%

Аналитики Avito подвели итоги продаж готового бизнеса за II квартал 2018 года. Самыми продаваемыми в России стали компании сферы услуг, торговли и общественного питания. За год больше всего — на 25% − подорожали строительные компании.

Число желающих продать готовый бизнес на Avito во II квартале продолжило расти: количество таких объявлений на сайте превысило соответствующий показатель прошлого года на 18%.

За последний квартал покупателей по всей России на Avito больше всего интересовало приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий и компаний сферы общепита — на них пришлось 30%, 25% и 17% запросов контактов соответственно.

Самыми дорогими видами бизнеса на Avito в России за II квартал стали сельхозкомпании со средней ценой 9,95 млн рублей, производственные компании со средней ценой 7,46 млн рублей и компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп со средней ценой 4,55 млн рублей. Больше всего за год подорожали строительные компании (на 25%), а подешевели — на 19% − производственные компании.

Средняя цена готового бизнеса на Avito по отраслям, вся Россия, II квартал 2018

Отрасль

Средняя цена, руб.

Динамика за квартал

Динамика за год

Сельское хозяйство

9 946 000

-7%

-5%

Производство

7 458 000

-6%

-19%

Другое

4 553 000

+1%

+4%

Строительство

4 506 000

+8%

+25%

Сфера услуг

3 063 000

-11%

-14%

Общественное питание

2 789 000

-7%

-4%

Развлечения

2 403 000

-9%

-5%

Торговля

1 934 000

-2%

+4%

Интернет-магазин

725 000

-4%

-17%

В среднем по отраслям

3 271 000

-6%

-6%

 

По данным Avito, самый дорогой готовый бизнес — в Москве: средняя цена на него в столица составила 4,08 млн рублей. На втором месте − Новосибирск с ценником в 3,75 млн рублей, а замыкает тройку лидеров Тюмень, где готовый бизнес можно было приобрести за 3,71 млн рублей. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске: 1,41 млн рублей.

Средняя цена готового бизнеса во всей России составила 3,27 млн рублей — это на 6% меньше, чем за предыдущий квартал и на 6% меньше, чем за аналогичный квартал годом раньше. Причем общероссийский показатель средней цены составил 80% от максимальной цены, зафиксированной в Москве.

Автор: Анна
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