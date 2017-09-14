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На автозаправках «Роснефти» появятся магазины «Пятерочка»

Российский ритейлер X5 Retail Group, может открыть свои магазины на АЗС «Роснефти», пишет РБК. Источник издания рассказал, что на одной из заправок в Московской области «Пятерочка» уже работает в пилотном формате.

Эксперты считают, что сотрудничество с X5 Retail Group поможет нефтяной компании увеличить общую рентабельность бизнеса. Из 22 тыс. работающих сейчас в России АЗС, по оценке Российского топливного союза, которую приводит РБК, более половины продают сопутствующие товары — кулинарию, напитки, автокосметику, гаджеты.

В «Роснефти» сообщили, что компании ведут переговоры, но «пока речь идет об экспериментальном формате». Представитель X5 Retail Group не ответил на запрос издания.

В 2013 г., по данным «Коммерсанта», «Роснефть» вела переговоры с «Магнитом» об открытии его магазинов на своих заправках, но тогда компании не пришли к соглашению. В 2011 г. X5 Retail Group безуспешно пыталась стать партнером «Лукойла».

Автор: Анна
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