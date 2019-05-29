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На Беру теперь можно расплачиваться бонусами СПАСИБО

На маркетплейсе Беру теперь можно расплачиваться бонусами СПАСИБО. Для обмена бонусов на покупку доступны около 200 тысяч видов товаров в интернет-магазине.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» и маркетплейс Беру дают участникам программы возможность списывать до 99% от стоимости покупок в интернет-магазине бонусами СПАСИБО.

Возможность обменивать бонусы на практически полную сумму покупки распространяется на большинство категорий товаров, которые оплачиваются онлайн. Сегодня это около 200 тысяч видов товаров на Беру. Обмен бонусов доступен для покупок любой стоимости по курсу «один бонус — один рубль». При этом сумму оплаты за товар можно снизить до одного рубля. Это значит, что, накопив достаточно бонусов СПАСИБО, за один рубль можно купить как детское питание, так и дорогой смартфон.

Кроме того, на Беру уже есть своя уникальная программа «Беру бонусы», которая дарит скидки и выгодные предложения после каждого заказа.

«Наши покупатели теперь могут экономить ещё больше, благодаря оплате бонусами СПАСИБО. Сегодня они очень популярны, поэтому мы решили сделать их доступным для пользователей нашего маркетплейса. Так мы стараемся сделать сервис более удобным и привлекательным, потому что забота о потребностях клиентов — наша главная задача», — пояснил Директор по маркетингу группы компаний Яндекс.Маркет Владислав Свириденко.

«Мы продолжаем развивать нашу партнерскую сеть, ведь возможность списания бонусов на любые нужды — наша основная цель и ключевое преимущество программы. Для нас важно, чтобы наши клиенты не видели никаких ограничений и могли обменивать бонусы на покупки везде: в онлайн-магазинах, ресторанах и кафе, кинотеатрах и любых других местах, в которых они совершают покупки каждый день», — прокомментировал Андрей Писарев, Генеральный директор оператора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Воспользоваться новой опцией смогут жители любого региона страны, где работает сервис. Для этого в процессе оформления заказа нужно выбрать «Спасибо от Сбербанка» в качестве способа оплаты. Программа доступна при онлайн-оплате картой Сбербанка.

Автор: Анна
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