На ценниках торговой сети «Гулливер» появится рейтинг товаров

С 22 августа 2019 года в магазинах региональной торговой сети «Гулливер» появились ценники нового образца: помимо стоимости, для каждого товара указан его рейтинг, построенный на базе оценок пользователей сервиса Rate&Goods. Новые ценники также содержат QR-код, на который покупатель может навести камеру смартфона, перейти в магазин приложений (App Store или Google Play), установить Rate&Goods и посмотреть отзывы других потребителей о соответствующем товаре.

Первым магазином сети, покупатели которого видят ценники в новом формате, стал ульяновский гастромаркет «Гурман». Впоследствии такие ценники должны появиться во всех супермаркетах сети «Гулливер».

«Ценники нового образца, с рейтингом на основе оценок пользователей сервиса Rate&Goods, помогут нашим покупателям в выборе самых качественных товаров. Более того, в дальнейшем мы планируем использовать в работе категорийных менеджеров сети рейтинги и отзывы пользователей сервиса. », — комментирует сотрудничество Митин Андрей, начальник отдела ценообразования, сети «Гулливер».