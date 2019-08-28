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На ценниках торговой сети «Гулливер» появится рейтинг товаров

С 22 августа 2019 года в магазинах региональной торговой сети «Гулливер» появились ценники нового образца: помимо стоимости, для каждого товара указан его рейтинг, построенный на базе оценок пользователей сервиса Rate&Goods. Новые ценники также содержат QR-код, на который покупатель может навести камеру смартфона, перейти в магазин приложений (App Store или Google Play), установить Rate&Goods и посмотреть отзывы других потребителей о соответствующем товаре.

Первым магазином сети, покупатели которого видят ценники в новом формате, стал ульяновский гастромаркет «Гурман». Впоследствии такие ценники должны появиться во всех супермаркетах сети «Гулливер».

«Ценники нового образца, с рейтингом на основе оценок пользователей сервиса Rate&Goods, помогут нашим покупателям в выборе самых качественных товаров. Более того, в дальнейшем мы планируем использовать в работе категорийных менеджеров сети рейтинги и отзывы пользователей сервиса. », — комментирует сотрудничество Митин Андрей, начальник отдела ценообразования, сети «Гулливер».

«Мы давно и успешно сотрудничаем с производителями: наш сервис помогает мониторить отзывы на их продукцию и работать с обратной связью. Партнёрство с торговой сетью «Гулливер» для нашего сервиса — это выход на качественно новый уровень. Представители розничной торговли традиционно принимают решения об ассортименте, ориентируясь исключительно на продажи. Мы рады, что и ритейл обратил внимание на отзывы потребителей, — говорит генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер. — «Это сотрудничество — ещё и очередной шаг в популяризации нашего сервиса: недавно отзывы наших пользователей стали отображаться в сервисах Яндекс.Маркет и СуперЧек».

Автор: Анна
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