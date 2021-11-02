+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

На «черный» день: половина россиян готова потратить на масштабных распродажах 10-20 тысяч рублей

Аналитики рекламного программатика Platforma («Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и Ростелекома) проанализировали отношение россиян к сезону осенне-зимних распродаж («Черная пятница», «Всемирный день шоппинга», «Киберпонедельник»). Не смотря на то, что по мнению почти половины (45,4%) участников исследования, скидки на распродажах в последние годы стали меньше, россияне готовы активно тратить на них деньги. Большинство потенциальных покупателей готовятся к ним заранее, а более половины (57,5%) копят деньги специально к распродажам.

Большинство россиян (81,8%) подходят к массовым распродажам основательно и заранее планируют покупки. Почти треть респондентов (31,3%) признались, что составляют списки желанных товаров, 26,9% сравнивают цены в разных магазинах, 24,1% постоянно отслеживают сайты распродаж, 23,8% добавляют товары в корзину. Некоторые потенциальные покупатели даже оформляют кредит (5,9%) или одалживают деньги у друзей и родственников (5,1%).

Абсолютное большинство респондентов (66,6%) призналось, что распродажи заставляют их тратить больше обычного. Каждый второй любитель покупок (57,5%) подчеркнул, что копит деньги специально к этим праздникам.

Большая половина опрошенных (51%) готова потратить 10 000 — 20 000 рублей за день распродажи, 17,9% от 30 000 до 50 000 рублей, 7,1% от 50 000 до 100 000 рублей, 1,5% более 100 000 рублей. В скромных бюджетах признались меньше четверти респондентов — 22,5% готовы потратить не более 10 000 рублей.


В пятерке самых популярных категорий товаров на распродажах оказались бытовая техника (ее обычно рассматривают как инвестицию и покупают 50,1% опрошенных), электроника (40,4%), одежда и обувь (39,3%), товары для спорта (19,2%) и косметика и средства гигиены (17,4%). Самым желанным товаром респонденты назвали Iphone 13 (21,7%). На втором месте, но с большим отрывом — Sony Playstation 5.

«Исследование показало, что несмотря на то, что россияне жалуются на уменьшение размера скидок, к распродажам относятся положительно и ждут их. Каждый третий любитель шоппинга (35,8%) отмечает присутствие качественных товаров по низкой цене, широкий ассортимент (34,3%), а также участие топовых брендов (33,1%). За последние пять лет сезон распродаж в России увеличился. Если говорить о графике распродаж, мы движемся в сторону Европы. Если раньше ограничивались активными покупками в преддверии Нового года, то сейчас „высокий сезон“ покупок наступает уже в начале ноября — и начинается с громких распродаж 11.11. Согласно нашей аналитике, россиянам даже во время сейлов свойственны инвестиционные траты. К сезону распродаж люди относятся рационально — планируют заранее, составляют списки и покупают инвестиционные категории товаров — электронику и бытовую технику» — подчеркнула коммерческий директор Platforma Елена Фесенко.

Респонденты отметили и точки роста массовых распродаж: 31,9% думают, что было бы здорово собрать все акции на одной площадке; 32,5% опрошенных считают, что их необходимо перенести на выходные дни, а 35,3% хотели бы получать еще больше скидок.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2021 года. В опросе приняли участие 1203 респондента в возрасте от 18 лет. Регионы исследования — вся Россия, города 100 тыс+.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

2 ноября / Комментарии
Аудитория социальной коммерции AliExpress Россия за первое полугодие составила 23,6 млн человек

Аудитория социальной коммерции AliExpress Россия за первое полугодие составила 23,6 млн человек

По итогам финансового полугодия с апреля по сентябрь 2021 года аудитория социальной коммерции AliExpress Россия достигла 23,6 млн человек (количество уникальных пользователей, которые используют AliExpress через нативные инструменты социальной коммерции: приложения в ВК, ОК, аффилиатные ссылки).

далее →

2 ноября / Комментарии
Спорт или торт: что заказывают россияне на ноябрьские праздники с Авито Доставкой?

Спорт или торт: что заказывают россияне на ноябрьские праздники с Авито Доставкой?

Аналитики Авито выяснили, что самыми популярными накануне праздников стали товары для домашних развлечений, спорта, готовки, украшения дома, а также уютная домашняя одежда. В связи с локдауном резко выросло количество заказов с Авито Доставкой, чаще всего в этом году россияне заказывают товары из категории “Хобби и отдых”, на втором и третьем месте расположились категории “Личные вещи” и “Электроника”.

далее →

29 октября / Комментарии
Как россияне относятся к Хэллоуину и сколько на него тратят

Как россияне относятся к Хэллоуину и сколько на него тратят

Большинство россиян (82%)  так или иначе празднуют Хэллоуин, считая его отличным поводом повеселиться с друзьями, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. респондентов по всей стране. На тыквы, вечеринки и тематические костюмы для праздника большинство респондентов готовы потратить 3-5 тыс. рублей.

далее →

29 октября / Комментарии
Москвичи начали запасаться готовой едой на период локдауна

Москвичи начали запасаться готовой едой на период локдауна

Холдинг Performance Group сообщает о росте заказов готовых программ питания, рассчитанных на 7-10 дней, в столице и области. С 25 октября по 1 ноября сервисами компании по стране будет доставлено 1,048 млн готовых блюд, а это на 7% больше, чем неделей ранее.

далее →

28 октября / Комментарии
ЮKassa и СберМаркет сравнили B2B-платежи компаний за год

ЮKassa и СберМаркет сравнили B2B-платежи компаний за год

Работодатели стали уделять больше внимания заботе о сотрудниках в период пандемии. Компании чаще заказывают услуги страхования, покупают сотрудникам авиабилеты, бытовую технику, электронику и продукты питания. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa и СберМаркета (входят в экосистему Сбера), сравнив B2B-платежи компаний с января по 25 октября 2020 и 2021 годов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!