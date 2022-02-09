На что россияне тратили деньги в первую неделю февраля

Исследовательский холдинг Ромир провел исследование и представил данные по индексу недельных расходов (ИНР).

С 31 января по 6 февраля средние недельные расходы россиян составили 5 268 рублей, что на 0,7% (35 рублей) меньше, чем на предыдущей неделе.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 9,7% (466 рублей).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 166 рублей) индекс недельных расходов выше на 1,9% или 102 рубля.

ИНР (индекс недельных расходов) исследовательского холдинга Ромир показывает динамику объема потребления товаров повседневного спроса россиянами и рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных Romir Consumer Scan Panel.