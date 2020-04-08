На детях не экономят: в марте на AliExpress вырос спрос на детские товары

Оборот от продаж детских товаров на AliExpress в марте вырос на 12% по сравнению с февралем. Продажи у российских продавцов росли быстрее трансграничных: оборот локальных магазинов детских товаров на AliExpress за месяц вырос на 60%.

Спрос на товары для мам и детей

Оборот от продаж товаров этой категории через российские магазины на AliExpress в марте был на 70 % выше, чем в феврале. Больше всего покупатели потратили на автокресла и автолюльки, которые необходимы даже в условиях карантина для любых передвижений на машине, коляски, детскую мебель, пеленки и подгузники, одежду, обувь и товары для кормления.

Рост среди категорий был неравномерным. Значительнее всего росли продажи обуви (в 3,5 раза), принадлежностей для детского туалета (в 2,5 раза), автокресел (в 2 раза). На некоторые категории товаров спрос, наоборот, снизился — например, товары для обеспечения безопасности ребёнка стали покупать реже. В связи с вынужденной домашней изоляцией дети теперь чаще находятся под присмотром взрослых членов семьи.

Топ-10 товаров марта для мам и детей

Автокресла Стульчики для кормления Летняя обувь для детей Детские футболки Коляски Одноразовые подгузники Демисезонные ботинки Детские леггинсы Резиновая обувь Надувные бассейны

Спрос на игрушки и товары для хобби

Игрушки не относятся к товарам первой необходимости, но и на них спрос не сократился — оборот трансграничных продаж остался на уровне марта, оборот российских магазинов, торгующих игрушками, вырос на 15 %. Больше всего денег пользователи тратили на конструкторы, обучающие и развивающие игры, кукол и аксессуары для них, игрушки с дистанционным управлением, игрушки для малышей, пазлы и спортивные игры.

Основные колебания спроса можно объяснить временной домашней изоляций: самый большой рост продаж был в категориях товаров, предназначенных для домашнего времяпрепровождения с пользой, тогда как сокращение наблюдалось в категориях, связанных с уличными играми и развлечениями в чистом виде. Например, спрос на конструкторы вырос в 5 раз, на пазлы — на 40 %, на обучающие игры — на 10 %. Продажи товаров для активного отдыха, кукол и машинок сократились в среднем на 15%.

Топ-10 игрушек марта