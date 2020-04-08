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На детях не экономят: в марте на AliExpress вырос спрос на детские товары

Оборот от продаж детских товаров на AliExpress в марте вырос на 12% по сравнению с февралем. Продажи у российских продавцов росли быстрее трансграничных: оборот локальных магазинов детских товаров на AliExpress за месяц вырос на 60%.

Спрос на товары для мам и детей

Оборот от продаж товаров этой категории через российские магазины на AliExpress в марте был на 70 % выше, чем в феврале. Больше всего покупатели потратили на автокресла и автолюльки, которые необходимы даже в условиях карантина для любых передвижений на машине, коляски, детскую мебель, пеленки и подгузники, одежду, обувь и товары для кормления.

Рост среди категорий был неравномерным. Значительнее всего росли продажи обуви (в 3,5 раза), принадлежностей для детского туалета (в 2,5 раза), автокресел (в 2 раза). На некоторые категории товаров спрос, наоборот, снизился — например, товары для обеспечения безопасности ребёнка стали покупать реже. В связи с вынужденной домашней изоляцией дети теперь чаще находятся под присмотром взрослых членов семьи.

Топ-10 товаров марта для мам и детей

  1. Автокресла
  2. Стульчики для кормления
  3. Летняя обувь для детей
  4. Детские футболки
  5. Коляски
  6. Одноразовые подгузники
  7. Демисезонные ботинки
  8. Детские леггинсы
  9. Резиновая обувь
  10. Надувные бассейны

Спрос на игрушки и товары для хобби

Игрушки не относятся к товарам первой необходимости, но и на них спрос не сократился — оборот трансграничных продаж остался на уровне марта, оборот российских магазинов, торгующих игрушками, вырос на 15 %. Больше всего денег пользователи тратили на конструкторы, обучающие и развивающие игры, кукол и аксессуары для них, игрушки с дистанционным управлением, игрушки для малышей, пазлы и спортивные игры.

Основные колебания спроса можно объяснить временной домашней изоляций: самый большой рост продаж был в категориях товаров, предназначенных для домашнего времяпрепровождения с пользой, тогда как сокращение наблюдалось в категориях, связанных с уличными играми и развлечениями в чистом виде. Например, спрос на конструкторы вырос в 5 раз, на пазлы — на 40 %, на обучающие игры — на 10 %. Продажи товаров для активного отдыха, кукол и машинок сократились в среднем на 15%.

Топ-10 игрушек марта

  1. Конструкторы
  2. Бизиборды
  3. Наборы для рисования
  4. Кукольные домики
  5. Детские коврики
  6. Роботизированные игрушки
  7. Машинки
  8. Детский транспорт
  9. Куклы и аксессуары для них
  10. Настольный хоккей
Автор: Анна
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