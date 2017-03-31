На экс-гендиректора и основателя «Юлмарта» завели уголовное дело

Правоохранительные органы на основании заявления территориального подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС) возбудили уголовное дело в отношении основателя онлайн-ритейлера "Юлмарт" Алексея Никитина и бывшего гендиректора компании Сергея Федорина. Бизнесмены подозреваются в неуплате налогов в 2012 и 2013 годах, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Дело было возбуждено Следственным комитетом России еще в декабре 2016 года по инициативе ФНС в связи с неуплатой налогов в особо крупном размере. В середине марта сотрудники СКР провели обыски в старом и новом офисах “Юлмарта”, а также у одного из бывших сотрудников компании.

По информации основного акционера компании Дмитрия Костыгина, возбуждение уголовных дел может быть связано с претензиями Сбербанка. Задолженность “Юлмарта” перед банком составляет 2,4 млрд рублей, и компания испытывает серьезные трудности с ее обслуживанием.

Переговоры о реструктуризации долга начались осенью 2016 года, в частности, Сбербанк требовал от ритейлера досрочного погашения кредита на 1 млрд рублкй, но стороны до сих пор не пришли к компромиссу. Костыгин считает, что отдельным сотрудникам Сбербанка может быть выгодна ликвидация компании.