На фармацевтическом рынке раскручивается новый виток борьбы за рекламу

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рассмотрел весенний законопроект о тотальном запрете рекламы лекарств по телевидению и радио и вынес отрицательный вердикт. О том, как решение скажется на участниках фармацевтического рынка, о новых методах продвижения рецептурных средств и о принципах регулирования рекламной активности фармкомпаний в XXI веке рассуждает Директор по корпоративным коммуникациям и внешним связям ООО «Натива» Анжелика Хандукян.

Реклама лекарственных препаратов — социально значимый процесс, затрагивающий интересы самых разных общественных групп. С помощью рекламы фармацевтические компании формируют знание, интерес, а со временем, и приверженность к своей продукции, врачи узнают о новых средствах терапии и последних исследованиях, пациентское сообщество — об альтернативных методах терапии, широкая общественность получает понимание о структуре рынка, его новинках, а главное, о новых возможностях современной медицины. То, что рекламная деятельность фармацевтических компаний находится под пристальным наблюдением множества властных, контролирующих и регулирующих инстанций, вполне объяснимо и даже закономерно.

Несколько раз степень рекламной свободы фармкомпаний серьезно ограничивали: самым серьезным стал запрет на рекламу в средствах массовой информации рецептурных препаратов от 2010 года. С тех пор ожесточенная дискуссия о том, до какой степени следует лимитировать рекламу лекарственных средств, только увеличивает пропасть между позициями и без того противоборствующих сторон. Впервые предложение о полном запрете рекламы лекарств и безрецептурных средств (ОТС) по телевидению и радио появилось в 2013 году. А уже в 2016 году Минкомсвязи выступило за либерализацию рекламного рынка и допуска на него всего, чего можно, вплоть до алкоголя и рецептурных препаратов. Весной 2018 года депутаты снова заговорили о необходимости запретить теле- и радиорекламу лекарств, а вместе с этим начали обсуждать разрешение продажи безрецептурных препаратов в супермаркетах: полная, но странная свобода действий в абсолютном информационном вакууме.

Между тем, на мой взгляд, существующие правила продвижения лекарственных препаратов давно пора менять, но не так, как это до сих предлагалось, по принципу «либо все, либо нечего», а с учетом существующего реального положения вещей. Очевидно, что фармацевтическим компаниям нужно больше свободы в выборе каналов коммуникации с потребителем, но при этом представители отрасли должны быть готовы и к большей ответственности.

Во-первых, нормативные акты, регламентирующие рекламу лекарственных средств, распространяются на традиционные СМИ: печатные издания, телевидение и радио. Они не учитывают стремительное развитие интернета и сегмента онлайн-СМИ, электронных библиотек, площадок для вебинаров, мессенджеров, социальных сетей, форумов и прочих средств продвижения в глобальной паутине. А вот там-то как раз полная свобода и, на мой взгляд, полная анархия: рекламируются БАДы, мази, препараты no-name, сильнодействующие антибиотики узконаправленного действия, и даже откровенный контрафакт. Добросовестные и ответственные производители и разработчики лекарственных средств «закрывают» информацию о рецептурных препаратах от широкой аудитории. Но это капля в океане разных онлайн-магазинов, форумов и спецплощадок, где можно достать любое лекарство: без рецепта, без консультации и без рекомендации врача.

Во-вторых, запрет рекламы лекарств в СМИ, имеющих широкий охват населения, чреват перекосом в кругозоре граждан в сторону установок, полученных в серых сегментах интернета. При грамотном подходе и внедрении стандартов корпоративной и отраслевой ответственности вполне реально изменить подходы к созданию рекламы и информировать людей не о названиях, ценах и свойствах лекарств, а рассказывать о новых подходах в лечении заболеваний, способах профилактики, опасностях самолечения и важности своевременного обращения к врачу. И здесь уже будет не важно, рецептурный это препарат или ОТС: осведомленный человек не станет в аптеке покупать разрекламированное лекарство, а сначала обратиться за консультацией к специалисту. Да и купить лекарство, которое отпускается только по рецепту, без данного документа невозможно.

Может стоит обратиться к чужому опыту? Во многих странах мира, в том числе в ЕС, где действует аналогичный запрет на рекламу рецептурных препаратов, идет дискуссия о необходимости либерализации и легализации этих каналов продвижения для фармацевтических продуктов. А США и Новая Зеландия уже отменили все запреты, аргументируя этот шаг как раз необходимостью большего информирования граждан об эффективности различных лекарственных средств, болезнях и подходах к их терапии.

Для того, чтобы реклама лекарственных средств приносила пользу и способствовала охране здоровья граждан, всем заинтересованным сторонам необходимо совместно разработать и принять стандарты рекламы и информационной поддержки рецептурных и безрецептурных лекарств. Запреты нарушаются, но, к сожалению, в первую очередь нарушаются недобросовестными элементами рынка, в то в время, как ответственные участники фармацевтической отрасли лишены возможности влиять на информационную повестку.