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На фоне коронавируса «Магнит» откроет меньше магазинов

Торговая сеть «Магнит» снизила прогноз по открытию магазинов в текущем году в результате влияния ограничений из-за пандемии. Ритейлер планирует открыть около 600 магазинов, в том числе – порядка 150 «магазинов у дома» и 480 магазинов косметики. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее «Магнит» планировал открыть 250 «магазинов у дома» и 1,1 тысячи магазинов косметики, но в связи с введением ряда ограничений на фоне пандемии, компания пересмотрела план по открытию и редизайну магазинов.

«Количество открытий магазинов у дома остается почти неизменным, при этом план по запуску магазинов формата дрогери значительно сократился в связи с ограничениями, наложенными во многих регионах России на розничную торговлю непродовольственными товарами на фоне пандемии, а также дальнейшей доработкой ценностного предложения для покупателей (CVP) и обновлением концепции», – поясняет ритейлер.

Как ранее сообщалось, «Магнит» может запустить онлайн-торговлю лекарствами уже этой осенью. На данный момент «Магнит» замедлил открытие аптек: в 2020 году появились пока всего 200 новых точек, к которым до конца года добавятся еще 100–150.

Автор: Александр
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