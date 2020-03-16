На фоне коронавируса выросли онлайн-заказы туалетной бумаги, тушенки и макарон

Спрос на доставку продуктов в России с 9 марта по 15 марта вырос в 3-4 раза на фоне коронавируса. По данным крупнейшего в России сервиса доставки продуктов iGooods, в 80% заказов входят продукты длительного хранения: консервы, макароны и крупы. Некоторые товары заканчиваются на полках ритейлеров быстрее, чем их успевают вновь поставлять.

Количество заказов быстрее всего растет в Москве и Петербурге. Самые популярные продукты, которые заказывали клиенты iGooods на выходных: гречневая крупа, рис, макароны, сахар, консервы (от мясных и рыбных до горошка и кукурузы) и туалетная бумага. Стоимость самых крупных заказов за прошедший уикенд составила 25 и 27 тысяч рублей. Средний чек вырос за неделю на 25% и составил 4600 рублей. В комментариях к заказу некоторые люди пишут просьбы курьерам надевать медицинскую маску, если те чувствуют симптомы ОРВИ. Другие просят предварительно звонить и оставлять заказ под дверью. Часть клиентов пишут пояснения, что закупаются впрок и, что им нужны продукты с большим остаточным сроком годности.

Ряд товаров длительного хранения заканчивается в магазинах быстрее, чем их привозят поставщики. Продукты с коротким сроком хранения, например, куриные крылья, поставляют в магазины раз в сутки. В эти выходные люди скупали их за несколько часов. Отсутствие товаров на полках увеличивает число замен в заказе. Обычно закупщик комплектует заказ за 40 минут, сейчас это занимает в 1,5-2 раза больше времени. В результате клиенты ждут заказы раза дольше обычного. В Москве и Петербурге в некоторых случаях доставка продуктов возможна на следующий день или через день. В регионах клиенты пока не начали активно закупаться впрок.