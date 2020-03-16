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На фоне коронавируса выросли онлайн-заказы туалетной бумаги, тушенки и макарон

Спрос на доставку продуктов в России с 9 марта по 15 марта вырос в 3-4 раза на фоне коронавируса. По данным крупнейшего в России сервиса доставки продуктов iGooods, в 80% заказов входят продукты длительного хранения: консервы, макароны и крупы. Некоторые товары заканчиваются на полках ритейлеров быстрее, чем их успевают вновь поставлять.

Количество заказов быстрее всего растет в Москве и Петербурге. Самые популярные продукты, которые заказывали клиенты iGooods на выходных: гречневая крупа, рис, макароны, сахар, консервы (от мясных и рыбных до горошка и кукурузы) и туалетная бумага. Стоимость самых крупных заказов за прошедший уикенд составила 25 и 27 тысяч рублей. Средний чек вырос за неделю на 25% и составил 4600 рублей. В комментариях к заказу некоторые люди пишут просьбы курьерам надевать медицинскую маску, если те чувствуют симптомы ОРВИ. Другие просят предварительно звонить и оставлять заказ под дверью. Часть клиентов пишут пояснения, что закупаются впрок и, что им нужны продукты с большим остаточным сроком годности.

Ряд товаров длительного хранения заканчивается в магазинах быстрее, чем их привозят поставщики. Продукты с коротким сроком хранения, например, куриные крылья, поставляют в магазины раз в сутки. В эти выходные люди скупали их за несколько часов. Отсутствие товаров на полках увеличивает число замен в заказе. Обычно закупщик комплектует заказ за 40 минут, сейчас это занимает в 1,5-2 раза больше времени. В результате клиенты ждут заказы раза дольше обычного. В Москве и Петербурге в некоторых случаях доставка продуктов возможна на следующий день или через день. В регионах клиенты пока не начали активно закупаться впрок.

«Люди переживают из-за пандемии коронавируса, и им важно быть уверенными, что у них не закончатся продукты. Мы усиливаем штат курьеров, задействуем все доступные ресурсы по подбору персонала, чтобы справиться с наплывом заказов. Каждый день наши сотрудники проходят медобследование перед выходом на работу. Мы рассчитываем, что ритейлеры будут прикладывать усилия для более быстрого пополнения полок, чтобы не допустить дефицита продуктов. По нашим оценкам, повышенный спрос на доставку сохранится как минимум в ближайшие пару месяцев», — добавляет управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

Автор: Анна
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