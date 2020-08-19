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На goods.ru появились ювелирные изделия

На сайте маркетплейса goods.ru появилась новая категория товаров — ювелирные изделия. На данный момент на площадке представлено более 25 000 SKU, включая украшения брендов Pandora, Tous, Sunlight и других.

На goods.ru можно выбрать украшения, отфильтровав изделия по типу, металлу, камню или бренду. Заказанные товары можно получить с доставкой курьером или забрать в одном из 14 000 пунктов выдачи. В скором времени у пользователей также будет возможность воспользоваться сервисом click&collect и забрать украшения в удобном розничном магазине в день заказа. На товары категории действует кэшбэк 5%, которым можно оплатить до 50% стоимости последующих заказов на goods.ru.

«До конца лета мы планируем подключить несколько крупных мерчантов, среди которых — один из ведущих игроков рынка ювелирных изделий, бренд SOKOLOV. Это позволит нам расширить ассортимент еще на 10 000 SKU и предложить клиентам более широкий выбор украшений и часов самых разных стилей», — рассказывает Ирина Душина, управляющая товарной категорией «Аксессуары» на goods.ru.

Автор: Анна
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