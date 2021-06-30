На какие напитки налегали россияне в жару. Исследование продаж и динамики цен
Аналитики IT-компании «Такском», входящей в топ-3 крупнейших операторов фискальных данных России, исследовали продажи алкогольных и безалкогольных напитков в начале лета. Эксперты изучили период с 1 по 22 июня 2021 года в сравнении с аналогичным временным отрезком прошлого года.
Исследовались такие категории безалкогольных напитков, как вода, минералка, газировка (в т.ч. сладкая), холодный чай, холодный кофе и безалкогольное пиво. Также эксперты проанализировали продажи алкогольных напитков: пива, эля, вина, шампанского и игристого вина, водки, коньяка.
|
|
Средняя цена в июне 2021 года за бутылку, руб.
|
Динамика средней цены по сравнению июнем 2020 года, %
|
Динамика продаж по сравнению июнем 2020 года, %
|
Безалкогольные напитки
|
Простая вода
|
63
|
+11
|
+13
|
Простая газированная вода (минералка)
|
76
|
+9
|
+38
|
Лимонад
|
87
|
+8
|
+23
|
Сладкая газированная вода
|
65
|
+1
|
+49
|
Холодный чай
|
75
|
+7
|
+27
|
Холодный кофе
|
169
|
+1
|
+43
|
Безалкогольное пиво
|
70
|
+7
|
+10
|
Алкогольные напитки
|
Пиво
|
92
|
+5
|
-6
|
Эль
|
98
|
+7
|
+2
|
Вино
|
345
|
+5
|
+6
|
Шампанское и игристое вино
|
446
|
+9
|
+51
|
Водка
|
259
|
+3
|
+2
|
Коньяк
|
478
|
+3
|
+6
«Мы видим, что спрос на напитки вырос по всем позициям, кроме пива: его продажи упали на 6 %, в то время как показатель по безалкогольному пиву, наоборот, вырос на 10 %. Ажиотажный спрос наблюдается на такие категории напитков, как сладкая газировка (+49 %), холодный кофе (+43 %) и шампанское (+51 %). Отметим также, что динамика спроса на алкогольные напитки (кроме шампанского и игристых вин) довольно скромная — от 2 % до 6 %, — в то время, как рост продаж безалкогольных прохладительных напитков составляет от 10 % до 49 %», — прокомментировал Артем Меликджанян, руководитель департамента развития бизнеса ОФД «Такском».