На какие напитки налегали россияне в жару. Исследование продаж и динамики цен

Аналитики IT-компании «Такском», входящей в топ-3 крупнейших операторов фискальных данных России, исследовали продажи алкогольных и безалкогольных напитков в начале лета. Эксперты изучили период с 1 по 22 июня 2021 года в сравнении с аналогичным временным отрезком прошлого года.

Исследовались такие категории безалкогольных напитков, как вода, минералка, газировка (в т.ч. сладкая), холодный чай, холодный кофе и безалкогольное пиво. Также эксперты проанализировали продажи алкогольных напитков: пива, эля, вина, шампанского и игристого вина, водки, коньяка.

Средняя цена в июне 2021 года за бутылку, руб. Динамика средней цены по сравнению июнем 2020 года, % Динамика продаж по сравнению июнем 2020 года, % Безалкогольные напитки Простая вода 63 +11 +13 Простая газированная вода (минералка) 76 +9 +38 Лимонад 87 +8 +23 Сладкая газированная вода 65 +1 +49 Холодный чай 75 +7 +27 Холодный кофе 169 +1 +43 Безалкогольное пиво 70 +7 +10 Алкогольные напитки Пиво 92 +5 -6 Эль 98 +7 +2 Вино 345 +5 +6 Шампанское и игристое вино 446 +9 +51 Водка 259 +3 +2 Коньяк 478 +3 +6