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На какие напитки налегали россияне в жару. Исследование продаж и динамики цен

Аналитики IT-компании «Такском», входящей в топ-3 крупнейших операторов фискальных данных России, исследовали продажи алкогольных и безалкогольных напитков в начале лета. Эксперты изучили период с 1 по 22 июня 2021 года в сравнении с аналогичным временным отрезком прошлого года.

Исследовались такие категории безалкогольных напитков, как вода, минералка, газировка (в т.ч. сладкая), холодный чай, холодный кофе и безалкогольное пиво. Также эксперты проанализировали продажи алкогольных напитков: пива, эля, вина, шампанского и игристого вина, водки, коньяка.

 

Средняя цена в июне 2021 года за бутылку, руб.

Динамика средней цены по сравнению июнем 2020 года, %

Динамика продаж по сравнению июнем 2020 года, %

Безалкогольные напитки

Простая вода

63

+11

+13

Простая газированная вода (минералка)

76

+9

+38

Лимонад

87

+8

+23

Сладкая газированная вода

65

+1

+49

Холодный чай

75

+7

+27

Холодный кофе

169

+1

+43

Безалкогольное пиво

70

+7

+10

Алкогольные напитки

Пиво

92

+5

-6

Эль

98

+7

+2

Вино

345

+5

+6

Шампанское и игристое вино

446

+9

+51

Водка

259

+3

+2

Коньяк

478

+3

+6

«Мы видим, что спрос на напитки вырос по всем позициям, кроме пива: его продажи упали на 6 %, в то время как показатель по безалкогольному пиву, наоборот, вырос на 10 %. Ажиотажный спрос наблюдается на такие категории напитков, как сладкая газировка (+49 %), холодный кофе (+43 %) и шампанское (+51 %). Отметим также, что динамика спроса на алкогольные напитки (кроме шампанского и игристых вин) довольно скромная — от 2 % до 6 %, — в то время, как рост продаж безалкогольных прохладительных напитков составляет от 10 % до 49 %», — прокомментировал Артем Меликджанян, руководитель департамента развития бизнеса ОФД «Такском».

Автор: Анна
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