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На Lamoda появились товары из «ВкусВилла»

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG) добавила в ассортимент каталога популярные товары от сети магазинов «ВкусВилл».

Lamoda продолжает расширять ассортимент актуальными товарами в рамках кампании «ladoma», чтобы в период самоизоляции пользователи могли заказывать все необходимое у одного продавца. Теперь в каталоге появилось более 100 наименований товаров от «ВкусВилла», среди которых косметические средства (гели для душа, маски, шампуни, патчи и многое другое), товары для дома, а также бакалея.

«Оставаясь в первую очередь fashion и lifestyle платформой, мы стремимся поддержать наших клиентов в этот непростой период и сделать онлайн покупки еще более удобными. Пользователи могут заказать у нас не только модную одежду, обувь и аксессуары, но и товары для дома, многоразовые маски, продукты с длительным сроком хранения. Мы рады сотрудничать с таким партнером как „ВкусВилл“, чьи товары отличаются высоким качеством и завоевали симпатию многих покупателей».

Александра Артюшкина, Управляющий коммерческий директор Lamoda

«Всегда рады пробовать новые каналы продаж и находить точки пересечения с совершенно разными партнёрами. Мы накопили уже огромную экспертизу и опыт в доставке продуктов и сотрудничестве с другими проектами. По ассортименту мы всегда оперативно подстраиваемся под аудиторию проекта и по просьбам покупателей обязательно будем расширять».

Лариса Романовская, управляющая электронной коммерцией сети магазинов «ВкусВилл»

Доставка товаров «ВкусВилл» осуществляется по всей России. В том числе доступна бесконтактная доставка собственной курьерской службой Lamoda.

Автор: Анна
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