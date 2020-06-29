На Lamoda растет спрос на премиальные бренды

Платформа Lamoda проанализировала спрос на товары премиальных марок. Больше всего заказов было оформлено на одежду, однако наиболее заметный рост наблюдался в категориях обуви и аксессуаров. Так, в мае заказов обуви премиальных марок было на 14% больше по сравнению с началом года, а аксессуаров — на 13%.

Наиболее активно товары премиальных марок покупали в апреле и в мае. Так, в апреле было продано на 30% больше премиум товаров, чем в марте. При этом наибольшим спросом пользовалась обувь — в этой категории в апреле было продано на 47% больше товаров чем в марте. В мае продажи во всех категориях сохранились на таком же высоком уровне.

4% новых пользователей, которые пришли на Lamoda с марта по май, начали свои покупки с премиальных брендов. При этом самой популярной категорией среди премиум-товаров стали кроссовки и кеды — их в качестве первой покупки выбрали 20% новых покупателей.

Среди всех покупателей премиальных товаров женщин в три раза больше, чем мужчин. Однако мужская аудитория заметно увеличилась в апреле — на 10% по сравнению с мартом.

Самыми популярными брендами покупателей за весь период с начала года стали Emporio Armani, Polo Ralph Lauren и Karl Lagerfeld в категории Одежда, обувь чаще всего покупали от Michael Michael Kors, Baldinini и Trussardi Jeans, а аксессуары — Karl Lagerfeld, Furla и Ray-Ban.

Всего на платформе Lamoda на данный момент представлено около 250 премиальных брендов, которые предлагают более 28 000 различных товаров.

Самым популярным товаром в категории Одежда стала футболка IKONIK от Karl Lagerfeld, всего с начала года было продано более 400 таких футболок. В обуви лидером стали кеды Michael Michael Kors, клиенты Lamoda приобрели около 200 пар. А самым популярным аксессуаром была бейсболка Karl Lagerfeld, пользователи купили 950 экземпляров этой модели.