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На Lamoda теперь можно отдать вещи в химчистку

Lamoda запустила для своих пользователей услугу химчистки. Сервис будет развиваться совместно с Airo, сервисом химчистки и стирки с удобной доставкой. Химчистка работает в тестовом режиме и доступна пользователям из Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, пользователю нужно зайти на сайт или в приложение, перейти в раздел «Lamoda химчистка», выбрать подходящие для себя опции для чистки вещей и оставить заявку. После этого к клиенту в выбранный временной интервал приедет курьер и заберет вещи. Чистая одежда будет возвращена также через курьера.

Сроки очистки вещей — от 2 до 4 дней. Для пользователей доступно 8 временных интервалов для отправки — с 10:00 до 23:00. Чистые вещи курьер привозит в удобное для клиента время.

Все пользователи сервиса Lamoda получают скидку 10% на химчистку от Airo. Так, например, химчистка шубы со скидкой обойдется в 1971 рубль, детской одежды — 131 рубль, наволочки — 325 рублей, пиджака — 711 рублей, кроссовок — 2106 рублей. Забор вещей и обратная доставка будут бесплатной при заказе на сумму от 1990 рублей. Стандартная стоимость доставки — 390 рублей.

Сервис позволит пользователям дольше носить свои любимые вещи. Услуга химчистки поможет дать второй шанс вещам с трудновыводимыми и многолетними пятнами, которые невозможно вывести при домашней стирке. Для одежды, выполненной из деликатных тканей, а также материалов с ярлыком «Только сухая чистка» (обозначается на бирке как незакрашенный круг), а также для вещей из меха, кожи и замши химчистка является наиболее оптимальным способом ухода. Также профессиональный уход вернет прежний внешний вид кроссовкам, сапогам, туфлям, ботинкам и уггам.

Запуск химчистки стал логичным продолжением стратегии развития fashion и lifestyle платформы Lamoda. Компания анализирует потребности клиентов и запускает уже не первый продукт, который помогает решать ежедневные задачи людей, а также позволяет сделать процесс покупки и использования одежды более комфортным, приятным и ответственным. Так, в октябре 2020 года компания запустила сервис Lamoda Стилист, с помощью которого клиент может подобрать капсульный гардероб из вещей, соответствующих вкусу и образу жизни покупателя, а также подобрать комплекты для тех предметов гардероба, которые трудно сочетать с другими вещами. А одежде и обуви, которые по каким-то причинам разонравились или уже не подходят, можно подарить вторую жизнь — сдать их в специальные боксы фонда «Второе дыхание», установленные в пунктах выдачи Lamoda.

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Автор: Elvira
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