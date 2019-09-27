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На LED Forum 2019 обсудили тренды в освещении ритейла

11 сентября в Москве прошел 13-й международный LED Forum. Представители крупнейших розничных сетей и эксперты рынка светотехники обсудили, как при помощи освещения увеличить трафик, доверие покупателей, лояльность бренду, а самое главное — продажи торгового центра и отдельного розничного магазина.

11 сентября в Москве в рамках международной выставки Interlight Russia | Intelligent Building Russia состоялся LED Forum. В этом году отдельная сессия международной конференции была посвящена тенденциям и инновациям в освещении ритейла.

Для владельца торгового центра или сети розничных магазинов грамотное освещение — это не только инструмент для создания правильной атмосферы, но и возможность сэкономить значительные средства и увеличить продажи.

Сессию «Освещение торговых пространств. Тренды, экономическая эффективность, нейромаркетинг» открыла Наталия Галкина, Neurotrend: «Общий восходящий тренд применения нейротехнологий в ритейле и девелопменте свидетельствует об эффективности данных методов. Только в нашей компании, а мы являемся лидерами рынка нейромаркетинга в России, рост заказов на данном рынке составил 25% за прошедший год».

И, действительно, при проектировании освещения в розничном магазине, в первую очередь, важно понимать, как воздействует свет на покупателя и его поведение, и уже в зависимости от этого выбирать тип освещения и цветовую температуру для магазина и торгового центра.

Михаил Гусманов, NLT, поделился опытом освещения продуктового ритейла и своим видением трендов:

  • «Для освещения мяса можно использовать 4000К и делать упор на натуральный цвет продукта.
  • Много магазинов в формате „у дома“ переходят только на акцентный свет.
  • Внутреннее освещение холодильных и верхней полки холодильных горок.
  • Светодиодное освещение становится не средством оптимизации бюджета и снижения затрат на эксплуатацию, а инструментом повышения продаж.
  • Во многих проектах появилось качественное профессиональное светотехническое оборудование, но проблемы с проектированием и исполнением проектов (монтаж) осталось на низком уровне».

Сергей Тюльпин, руководитель технических проектов АШАН, рассказал о тех проблемах, которые возникли при замене освещения в гипермаркетах с обычного на светодиодное и решениях, которые были найдены. А Михаил Сивак, ФП, рассказал о преимуществах OLED-освещения для ритейла. Западным опытом освещения ювелирных магазинов поделился Паоло Дата Блин, креативный директор 997a, Италия.

В рамках панельной дискуссии ритейлеры и светотехнические компании смогли обсудить проблемы, которые возникают у заказчиков и решения, которые предлагают эксперты рынка, новые технологии, за которыми будущее в сфере освещения ритейла, особенности освещения различных групп товаров: ювелирные изделия, продукты, одежда и обувь, а также наиболее интересные реализованные проекты.

Автор: Анна
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