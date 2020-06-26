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На маркетплейсе Беру появилась категория «Мебель»

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Маркетплейсы

На маркетплейсе Беру теперь можно продавать мебель. На старте в этой категории разместились уже более 200 партнёров: производители, дистрибьюторы и крупнейшие интернет-магазины мебели и товаров для дома. Сейчас в этой категории представлено уже более 100 тысяч разновидностей товаров.

Мебель на Беру можно продавать как по модели «Витрина+доставка», так и со склада маркетплейса. Для некрупной мебели с регулярным спросом (компьютерные и офисные кресла, стеллажи, стулья, столы и столики), удобнее будет работать через склады и логистические комплексы Беру. Магазинам с крупногабаритной мебелью (диваны, шкафы, обеденные группы, модульные системы) и широким ассортиментом больше подойдёт «Витрина+доставка». Работая по такой модели, партнёр размещает свои товары на Беру, а хранит их на своём складе и сам упаковывает под заказы. Доставляют до клиента их уже службы доставки, с которыми сотрудничает маркетплейс.

«Продажи категории „Дом и сад“ на Беру растут в 4 раза год к году. Мы работаем над тем, чтобы предоставить нашим клиентам возможность покупки всего необходимого на нашей площадке, и в этом контексте запуск категории „Мебель“ является логичным шагом в развитии ассортимента. По данным нашего совместного исследования с GfK Rus, доля онлайн-покупателей мебели в 2019 году выросла в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. Для этой категории мы продолжаем работать над расширением географии продаж, оптимизацией доставки и работы наших сортировочных центров. Мы создаём маркетплейс с широким ассортиментом и рады, что открытие категории позволило подключить новых партнёров», — сказал Андрей Мелехов, директор категории «Дом и сад» маркетплейса Беру.

По данным сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика, за последние полгода число онлайн-заказов мебели выросло на 65%, а наибольший рост отмечается в категории «Плетёная мебель». Как отмечают эксперты Яндекс.Маркет Аналитики, особым интересом мебель пользуется у пользователей в возрасте от 25 до 45 лет — на них приходится 70% продаж в категории.

Компании и сервисы: Яндекс.Маркет, Беру
Автор: Анна
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