На маркетплейсе Беру появились интим-товары

В категории товаров для здоровья на Беру появились интим-товары. Сейчас на маркетплейсе можно найти более 4 тысяч товаров для взрослых, и их ассортимент будет расширяться. Первым партнёром Беру в этой категории стал крупнейший дистрибьютор интим-товаров «Поставщик счастья».

Чтобы о таких заказах никто не узнал, интим-товары не отображаются в рекомендациях пользователя и в истории просмотров. Заказы, содержащие интим-товары, упаковываются в непрозрачную упаковку — коробку Беру — и внешне никак не отличаются от других заказов.

«По оценкам экспертов, ёмкость рынка интим-товаров в России в 8 раз превышает продажи в настоящий момент. Онлайн-формат покупок в этой категории обеспечивает необходимый уровень конфиденциальности и психологического комфорта покупателям, в том числе и тем, кто ранее не покупал товары для взрослых. Мы стремимся сделать процесс покупки простым и понятным», — прокомментировал запуск директор категории товаров для здоровья Максим Агарёв.

Помимо интим-товаров в категории товаров для здоровья на Беру представлены ортопедические изделия, оптика, медицинская техника, приборы для здоровья и другие товары. Ранее маркетплейс Беру запустил возможность заказа лекарств в аптеках.