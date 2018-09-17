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На маркетплейсе Беру появились продукты питания

На маркетплейсе Беру появился раздел с продуктами питания. Сейчас там представлены товары, которые можно долго хранить при комнатной температуре — например, растительное масло, хлопья для завтрака, чай, кофе, шоколад.

Всего в разделе примерно полторы тысячи наименований — это продукция Nestlé, Mondelez, Mars, Jacobs, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever и других производителей. К концу года Беру планирует увеличить число товарных категорий в разделе до 15 тысяч.

«По оценкам экспертов, в ближайшие годы рынок онлайн-торговли продуктами будет расти очень быстрыми темпами. Заказ продовольственных товаров в интернете станет привычным делом. Мы строим площадку, куда люди будут приходить за товарами, которые требуются постоянно. Поэтому развитие категории продуктов для нас — один из приоритетов», — говорит Наталья Смирнова, руководитель направления FMCG в Яндекс.Маркете.

Одновременно с появлением продуктов на маркетплейсе расширился ассортимент в других категориях с товарами повседневного спроса — «Красоте и здоровье» и «Бытовой химии». Суммарно в этих категориях сейчас примерно 10 тысяч товарных позиций.

Беру — это маркетплейс Сбербанка и Яндекса. На нём продаётся электроника, компьютерная и бытовая техника, товары для дома и дачи, детские товары и товары для домашних животных. Сделать заказ можно из любого региона России. Беру был открыт в этом году и пока работает в тестовом режиме.

Автор: Анна
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