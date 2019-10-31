На маркетплейсе Беру появился раздел с автотоварами

Маркетплейс Беру увеличил ассортимент автотоваров до пяти тысяч наименований. Сейчас на Беру представлено свыше трех тысяч шин и дисков. До конца года планируется расширить эту категорию до 10000 товарных предложений.

При покупке шин на маркетплейсе Беру забирать заказ необходимо из торгового зала магазина-партнёра. Там же у покупателя будет возможность их установить и поменять диски.

Кроме того, на маркетплейсе можно купить моторные масла, в том числе менее вязкие для предстоящей зимы.

Также в ассортименте представлена различная электроника для автомобиля: видеорегистраторы, радар-детекторы, транспондеры и бортовые компьютеры, а из аудио- и видеотехники — магнитолы, автотелевизоры и автоакустика. В каталоге есть и другие необходимые для автомобилистов товары: аптечки, домкраты, сигнализации, компрессоры, аккумуляторы, насосы и щетки стеклоочистителя.

В целом Беру планирует расширить ассортимент автотоваров в несколько раз.

По результатам опроса Яндекс.Маркета, 40% респондентов покупали автомобильные товары онлайн. Они объяснили это тем, что в интернете цены ниже, также можно сравнивать товары по различным параметрам и выбрать лучшее предложение.