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На маркетплейсе goods.ru появились алкогольные напитки

На сайте маркетплейса goods.ru, входящего в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», появилась новая категория — «Алкогольные напитки». Первым партнером категории стала компания SimpleWine.

У совершеннолетних покупателей goods.ru теперь есть возможность совершать покупки алкогольных напитков с помощью сервиса click&collect. На сайте можно забронировать понравившиеся товары и уже через час забрать их в любой удобной винотеке SimpleWine. Такая скорость обеспечивается тем, что согласно бизнес-модели маркетплейса товары уже находятся в магазине, а не хранятся на складе goods.ru.

Сейчас к заказу доступны почти 2800 SKU — крепкий алкоголь, белое, красное и розовое вина, ликеры и многое другое. Выбрать напиток по вкусу позволят фильтры на сайте — можно отсортировать товары по бренду, объему, сорту винограда, сочетаемости с различными продуктами и стране-производителю.

Дополнительно к заказу можно добавить аксессуары для вина — бокалы, декантеры, штопоры или винный шкаф, при условии, что эти товары будут в наличии в выбранной винотеке.

За покупки в категории «Алкоголь» начисляется кэшбэк, однако, потратить бонусные рубли на спиртные напитки нельзя, зато ими можно оплатить до 50% стоимости других товаров, представленных на площадке goods.ru.

Новая категория запущена в строгом соответствии с требованиями Росалкогольрегулирования, выкупить забронированные алкогольные напитки можно только в винотеке и при предъявлении паспорта.

Развитие сервиса click&collect является важной частью стратегии по построению модели маркетплейса, который не конкурирует с ритейлерами, а, наоборот, помогает им активно развиваться.

Автор: Анна
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