На маркетплейсе goods.ru появились цветы

В ассортименте маркетплейса goods.ru, входящего в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», появились букеты из свежих цветов. Первым мерчантом категории стала компания Flora Express.

На сайте есть возможность выбрать из более чем 100 разнообразных букетов, зарезервировать понравившийся и в течение часа забрать его в магазине продавца. На странице товара есть подробное описание состава букета, его размера и типа упаковки. На товары категории действует кэшбэк 25%, которым можно оплатить до 50% стоимости последующих заказов на goods.ru.

«Мы специально запустили категорию именно к предстоящим праздникам, чтобы у наших клиентов была возможность приобрести цветы с выгодой до 50% за счет своих бонусных рублей. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими сетевыми цветочными компаниями для расширения ассортимента и количества магазинов, в которых можно будет забрать заказы из данного раздела.» — комментирует управляющая категорией Екатерина Сербина.

Также на goods.ru есть специальный раздел с генератором подарков к 14 февраля. Указав, для кого выбирается подарок, возраст получателя и его интересы, покупатель получает индивидуальную подборку товаров из релевантных запросу категорий.