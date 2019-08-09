На маркетплейсе goods.ru появились товары для взрослых

На сайте маркетплейса goods.ru, входящего в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», появилась категория интим-товаров. Сейчас в новом разделе на площадке представлено более 5 000 товаров от 5 крупных мерчантов.

Ассортимент будет расширяться за счет подключения новых продавцов, на финальной стадии запуска сейчас находятся несколько интернет-магазинов. За покупки в категории начисляется кэшбэк до 25%, который можно потратить на оплату последующих заказов на маркетплейсе. Примечательно, что первые покупки состоялись в первый же час после открытия категории.

В goods.ru проработали комфортные условия для клиентов: изображения товаров не отобразятся на сайте до подтверждения возраста покупателя, товары не появятся в блоке просмотренного ранее, а сам заказ приедет в непрозрачной упаковке.