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На маркетплейсе goods.ru появились товары для взрослых

На сайте маркетплейса goods.ru, входящего в группу компаний «М.Видео — Эльдорадо», появилась категория интим-товаров. Сейчас в новом разделе на площадке представлено более 5 000 товаров от 5 крупных мерчантов.

Ассортимент будет расширяться за счет подключения новых продавцов, на финальной стадии запуска сейчас находятся несколько интернет-магазинов. За покупки в категории начисляется кэшбэк до 25%, который можно потратить на оплату последующих заказов на маркетплейсе. Примечательно, что первые покупки состоялись в первый же час после открытия категории.

В goods.ru проработали комфортные условия для клиентов: изображения товаров не отобразятся на сайте до подтверждения возраста покупателя, товары не появятся в блоке просмотренного ранее, а сам заказ приедет в непрозрачной упаковке.

«Потенциал продаж новой категории на площадке мы оцениваем высоко, весь процесс покупки мы сделали максимально комфортным для клиентов. В том числе поэтому мы ожидаем, что среди покупателей будут и те, кто ранее не посещал специализированные магазины или сайты, но теперь воспользуются возможностью дополнить покупку пикантными товарами в рамках своей регулярной корзины на goods.ru» — комментирует управляющая товарной категорией Наталья Быковская.

Автор: Анна
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