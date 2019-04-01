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На маркетплейсе Pandao появятся бренды корейской поп-группы

Маркетплейс Pandao (входит в Mail.Ru Group) заключил соглашение с южнокорейской Enable International (косметические бренды VT x BTS и BT21 x VT). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

Бренды VT x BTS и BT21 x VT создавались в коллаборации с корейской поп-группой BTS. Коллектив популярен в России: только в фан-сообществе BTS во «ВКонтакте» насчитывается более 450 тыс. участников.

Маркетплейс запустит специальную брендированную зону, где впервые разместит более сотни товаров не из Китая. Их розничная цена будет соответствовать стоимости в Южной Корее, сообщил гендиректор Pandao Андрей Цыценко.

"Бьюти — очень интересный сегмент рынка, но его доля ничтожно мала в трансграничных продажах. По сути, нужно создавать этот рынок с нуля«,— рассуждает Алекс Васильев, директор по международному развитию «Яндекс.Маркета». Доля продаж корейской косметики в онлайне пока невысокая, но потенциал есть, как и у корейских товаров в целом, уверен он. "Мы запустили продажи корейской косметики на Bringly в начале года и видим позитивную динамику продаж",— рассказал господин Васильев.

Автор: Анна
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