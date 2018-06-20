На месте магазинов MediaMarkt появятся «М.Видео» и «Эльдорадо»

«М.Видео» объявляет об одобрении Советом директоров ПАО «М.видео» условий сотрудничества между Media-Saturn-Holding GmbH (MediaMarktSaturn), «М.Видео» и Группой «САФМАР». MediaMarktSaturn намерен купить 15% акций ПАО «М.видео» у основного акционера компании, Группы САФМАР. Российский бизнес MediaMarktSaturn — МедиаМаркт Россия — переходит к ООО «М.видео Менеджмент», 100% дочерней компании ПАО «М.видео».

Группа САФМАР и MediaMarktSaturn объявили о заключении соглашения, согласно которому Группа САФМАР продаёт 15% акций ПАО «М.видео» MediaMarktSaturn за денежные средства и 100% МедиаМаркт Россия. Представители MediaMarktSaturn получат места директора и наблюдателя в Совете директоров ПАО «М.видео». Кроме того, «М.Видео» планирует присоединиться к недавно анонсированному Европейскому розничному альянсу, куда уже вошли MediaMarktSaturn и Fnac Darty.

После закрытия сделки «М.Видео» получает в управление 42 российских магазина МедиаМаркт Россия в 22 городах РФ. Сделка предполагает передачу в управление ООО «М.видео Менеджмент» бизнеса МедиаМаркт Россия. МедиаМаркт Россия не будет иметь долговых обязательств на момент закрытия сделки.

Сделка может быть закрыта только после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы России, соблюдения других стандартных условий закрытия и необходимых корпоративных процедур в рамках действующего российского законодательства. Стороны рассчитывают закрыть сделку в третьем квартале 2018 года.

Приобретённые магазины продолжат работу под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо».

«М.Видео» планирует существенного улучшить экономическую модель приобретённых магазинов «МедиаМаркт» и рассчитывает дополнительно получить от данного актива до 110 миллиардов рублей выручки и до 11 миллиардов рублей EBITDA за четыре года (2019-2022 гг.).

«Этот проект позволит „М.Видео“ крайне эффективно решить задачи по развитию сети — в рамках действующей стратегии мы планировали открыть порядка 200 магазинов под брендами „М.Видео“ и „Эльдорадо“ в течение ближайших пяти лет, и приобретение сети „МедиаМаркт“ значительно сокращает сроки реализации поставленных целей. Мы получаем отлично расположенные магазины в крупнейших российских городах. После перехода на нашу бизнес-модель ребрендированные магазины смогут приносить выручку на квадратный метр на уровне лучших точек „М.Видео“ и „Эльдорадо“, которая на 35% выше, чем в среднем по компании. Фактически, мы увеличиваем пул топовых магазинов сети. Наша бизнес-модель, ориентированная на полную комплиментарность онлайн и оффлайн продаж, позволит сделать работу розничной сети более результативной, а покупатели получат более широкие возможности по ассортименту, сервисам и способам покупки», — отметил президент «М.Видео» Александр Тынкован.

«Мы приветствуем вхождение крупнейшего в Европе ритейлера на рынке бытовой электроники в Группу „М.Видео“ и „Эльдорадо“ в качестве акционера и поддерживаем переход „МедиаМаркт Россия“ на нашу бизнес-модель. Мы видим объективную ценность этой сделки для всех вовлечённых сторон. „М.видео“ укрепляет свой бизнес за счёт роста выручки и международной экспертизы в сфере розничных продаж. MediaMarktSaturn продолжает стратегию европейского лидера на рынке розничной торговли бытовой электроникой. Группа САФМАР оптимизирует структуру капитала и совершенствует стандарты корпоративного управления. После слияния „М.Видео“ и „Эльдорадо“ мы видим растущий интерес со стороны международных инвесторов к крупнейшей в отрасли розничной сети бытовой электроники, что иллюстрирует привлекательность бизнес-модели и стратегии компании», — подчеркнул председатель Совета директоров ПАО «М.видео» Саид Гуцериев.

Контролирующим акционером ПАО «М.Видео» является Группа САФМАР Михаила Гуцериева с 57,7% акций. В свободном обращении находится 42,3% акций.

После закрытия сделки планируемая акционерная структура ПАО «М.видео» будет выглядеть следующим образом: Группа САФМАР будет контролировать 42,7% акций, MediaMarktSaturn будет принадлежать 15% акций, 42,3% останутся в свободном обращении на Московской бирже.

МедиаМаркт Россия до момента закрытия сделки продолжает операционную работу, компания делает все необходимое, чтобы поддержать и облегчить для своих клиентов и партнёров процесс интеграции с «М.Видео». «М.Видео» гарантирует лучший ассортимент, цены и полный объем сервисов для российских клиентов MediaMarkt после закрытия сделки.