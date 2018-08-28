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На месте Media Markt появятся парные магазины «М.видео» и «Эльдорадо»

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Эльдорадо
Эльдорадо
Бытовая техника

Группа «М.Видео» откроет в некоторых бывших помещениях сети Media Markt по два магазина сразу — под брендами и «Эльдорадо», и «М.Видео» (оба бренда принадлежат группе). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представительницу «М.Видео» Валерию Андрееву.

На месте 42 бывших магазинов Media Markt планируют открыть около 60 новых точек. Размеры магазинов Media Markt — от 3000 до 5500 кв. м. На месте некоторых таких точек можно открыть два магазина стандартных для группы «М.Видео» размеров, пояснила Андреева. «М.Видео» займет около 1600 кв. м и «Эльдорадо» — около 1400 кв. м.

«М.Видео» рассчитывает завершить покупку российского бизнеса Media Markt у Ceconomy в начале сентября. Немецкая компания получит 15% в группе «М.Видео». Общая сумма сделки составит $470 млн. Предполагается, что «М.Видео» присоединится к европейскому альянсу ритейлеров, став третьим членом после MediaMarktSaturn и Fnac Darty. После этого объем продаж структуры по всему миру может достичь почти €34 млрд.

Компании и сервисы: Эльдорадо, Media Markt, М.видео
Автор: Анна
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