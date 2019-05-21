На музыкальной волне: в 1 квартале россияне приобрели более 370 тыс. портативных колонок

Объединённая компания Связной | Евросеть подвела итоги развития российского рынка музыкальных портативных колонок, в том числе и под управлением голосового помощника за 1 квартал 2019 года. С января по март россияне приобрели 370 тыс. устройств на общую сумму порядка 1,8 млрд рублей, что больше, чем годом ранее, на 26% в штуках и 30% в деньгах.

Средняя стоимость портативной колонки за месяц выросла на 3% и составила 4 800 рублей. Главным спросом у россиян по итогам трёх месяцев текущего года пользовалась продукция JBL, которая укрепила свои позиции — доля американского бренда составила 60% в штуках. На втором месте с долей 9% в штуках — бренд Sony. Замыкают тройку с долей по 3% рынка DEXP и Irbis, имеющие в том числе модели устройств под управлением голосового помщника. В денежном выражении лидером остаётся JBL c долей рынка 68%.