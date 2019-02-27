На Ответах Mail.Ru появилась профили компаний

На сервисе Ответы Mail.ru появилась возможность создать профиль компании. Теперь представитель любой организации может зарегистрироваться в качестве эксперта и отвечать на вопросы пользователей.

Страница компании на Ответах Mail.ru может стать полноценным онлайн-представительством. Эксперт сможет отвечать на вопросы от лица бренда, общаться с пользователями и добавлять в качестве экспертов других сотрудников компании. Отличить ответы эксперта от ответов обычных пользователей легко: рядом с аватаром будет указана его должность или роль в компании.

Заявка на регистрацию проверяется модераторами в течение нескольких часов. В редких случаях сервис может попросить предоставить дополнительные сведения для подтверждения подлинности компании.

Лента рекомендованных вопросов формируется автоматически на основе ключевых слов, указанных в корпоративном профиле. Отвечая на вопросы пользователей и помогая им решать проблемы, представители компаний смогут поддерживать прямой контакт с аудиторией, повысить узнаваемость и создать репутацию экспертов в своей сфере.

В бета-тестировании сервиса уже приняли участие «МегаФон», Yota, правительство Москвы, «ЛитРес», Panasonic, Wildberries и Doc+.