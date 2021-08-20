+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

На Ozon появилась онлайн-витрина вин и крепких напитков

Ozon запустил возможность бронирования вин и крепких напитков в магазинах SimpleWine. На витрине представлено около 1,5 тыс. позиций дистрибутора, которые можно забронировать для самовывоза в винотеках SimpleWine в Москве, сообщает «Коммерсант».

В Ozon отметили, что не занимаются дистанционной продажей, а покупка происходит в винотеках партнера. Перед демонстрацией витрины Ozon также запрашивает возраст клиента. Simple платит площадке за услугу размещения ассортимента и функцию бронирования.

По словам представителя Simple, в цифровых проектах виден большой потенциал, поэтому дистрибутор готов пробовать новые форматы, а проект позволит получить новый канал для увеличения аудитории.

Это не первый опыт размещении алкогольных напитков в интернете. Так, «ВинЛаб» работает со «СберМегаМаркетом». Для заказа доступно около 1 тыс. позиций тихих и игристых вин, пива, крепкого алкоголя и др. Wildberries также готовится к запуску продаж алкоголя и рассматривает различные варианты, говорит представитель компании.

Сейчас онлайн-торговля алкоголем с доставкой в России запрещена. В 2019 году Минфин вносил в правительство законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-торговли спиртным, но развития эта инициатива не получила. Сейчас в правительстве обсуждают эксперимент по розничной онлайн-продаже вина из российского винограда, который может начаться с 1 января 2022 года.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

11 августа / Комментарии
Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии

Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии

Магазины на Яндекс.Маркете смогут без предоплаты запускать рекламные стратегии. Это инструмент маркетплейса, который позволяет продавцам показывать свои предложения на сервисе выше, чем предложения конкурентов. За такое продвижение можно будет рассчитаться с Маркетом постфактум — после продажи и доставки товаров покупателям, которых привели рекламные стратегии.

далее →

11 августа / Комментарии
«Теремок» запустил функцию предзаказа через приложение

«Теремок» запустил функцию предзаказа через приложение

«Теремок» в рамках масштабной программы по развитию сети, запустил функцию предзаказа и оплаты через мобильное приложение «Ключи от “Теремка”». С 11 августа 2021 года воспользоваться новой функцией можно во всех 309 ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

далее →

11 августа / Комментарии
СберМегаМаркет доставит свежие продукты день в день

СберМегаМаркет доставит свежие продукты день в день

СберМегаМаркет добавил в ассортимент FMCG товаров более 60 тысяч SKU из сети Metro, гипермаркетов «Лента», супермаркетов Billa во всех регионах присутствия партнеров, а также улучшил сервис для клиентов за счет минимального срока доставки.

далее →

10 августа / Комментарии
Instagram запустил рекламу во вкладке Shop

Instagram запустил рекламу во вкладке Shop

Instagram начала тестировать рекламы во вкладке Shop, где будут собраны все онлайн-магазины площадки. Новый формат предполагает как создание отдельных изображений, так и возможность создавать карусели.

далее →

10 августа / Комментарии
Inventive Retail Group приобрёл монобрендовый магазин Xiaomi

Inventive Retail Group приобрёл монобрендовый магазин Xiaomi

Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежат сети монобрендовых магазинов re:Store, Samsung, Nike, Lego и другие, приобрела продавца техники китайского производителя Xiaomi, онлайн-магазин «Румиком». По условиям сделки IRG перейдет доменное имя, права на интеллектуальную собственность, товарный склад, клиентскую базу и аккаунты «Румиком» в социальных сетях.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!