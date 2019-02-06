+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

На парфюмерную продукцию введут акциз

Новый акциз на парфюмерную продукцию планируют ввести в России с 1 июля. Соответствующий законопроект внес в правительство Минфин РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.

Размер акциза для неденатурированного продукта составит 523 рубля за 1 л безводного спирта. Для денатурированного продукта (спирт с добавками) сбор будет на уровне 107 рублей за 1 л.

В ведомстве подчеркнули: «Предусмотрен такой порядок, что производителям не придется сначала уплачивать акциз и только через какое-то время получать вычет». При предоставлении подтверждающих документов об использовании спирта по назначению никакие выплаты не будут производиться в принципе.

Среди таких документов должно быть и выданное налоговой службой свидетельство о регистрации организации, которой разрешено использовать этиловый спирт при производстве. Такую бумагу могут получить лишь легальные заводы. Таким образом, недобросовестным производителям придется уплачивать акциз с приобретенного спирта. Это должно существенно повлиять на цену контрафактной и фальсифицированной продукции.

Какая доля спирта на рынке используется нелегальными производителями парфюмерно-косметической продукции в Минфине не уточнили.

Новая схема уплаты акциза «не приведет к удорожанию легально производимой парфюмерно-косметической продукции», заверили в Минфине. Зато введение акциза сделает экономически невыгодным использование этилового спирта недобросовестными производителями.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

5 февраля / Комментарии
В московских офисах появились минимаркеты от «ВкусВилл»

В московских офисах появились минимаркеты от «ВкусВилл»

Ритейлер «ВкусВилл» установил уже более 10 Микромаркетов в московских офисах. Идею Микромаркетов подсказали покупатели, которые просили магазин рядом с офисом, чтобы питаться правильно не только дома, но и на работе, где проводят большое количество времени.

далее →

5 февраля / Комментарии
IKEA предложит мебель в аренду

IKEA предложит мебель в аренду

IKEA тестирует новую бизнес-модель. В феврале этого года компания запускает пилотный проект по сдаче мебели в аренду.

далее →

4 февраля / Комментарии
В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

В Госдуме предложили магазинам бесплатно раздавать гражданам продукты за день до того, как у них закончится срок годности. Такое предложение внёс член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов.

далее →

4 февраля / Комментарии
«М.Видео-Эльдорадо» «наняла» робота для первой линии технической поддержки

«М.Видео-Эльдорадо» «наняла» робота для первой линии технической поддержки

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в партнёрстве с системным интегратором КРОК внедрила самообучающегося помощника для контроля и оптимизации работы первой линии технической поддержки сотрудников магазинов и офиса.

далее →

1 февраля / Комментарии
МТС предложила бизнесу онлайн-кассы напрокат

МТС предложила бизнесу онлайн-кассы напрокат

Оператор МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы») начал предоставлять онлайн-кассы в аренду. Компания предлагает услугу стартапам, сезонному бизнесу, а также предпринимателям, обязанным перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2019 г.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!