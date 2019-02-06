На парфюмерную продукцию введут акциз

Новый акциз на парфюмерную продукцию планируют ввести в России с 1 июля. Соответствующий законопроект внес в правительство Минфин РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.

Размер акциза для неденатурированного продукта составит 523 рубля за 1 л безводного спирта. Для денатурированного продукта (спирт с добавками) сбор будет на уровне 107 рублей за 1 л.

В ведомстве подчеркнули: «Предусмотрен такой порядок, что производителям не придется сначала уплачивать акциз и только через какое-то время получать вычет». При предоставлении подтверждающих документов об использовании спирта по назначению никакие выплаты не будут производиться в принципе.

Среди таких документов должно быть и выданное налоговой службой свидетельство о регистрации организации, которой разрешено использовать этиловый спирт при производстве. Такую бумагу могут получить лишь легальные заводы. Таким образом, недобросовестным производителям придется уплачивать акциз с приобретенного спирта. Это должно существенно повлиять на цену контрафактной и фальсифицированной продукции.

Какая доля спирта на рынке используется нелегальными производителями парфюмерно-косметической продукции в Минфине не уточнили.

Новая схема уплаты акциза «не приведет к удорожанию легально производимой парфюмерно-косметической продукции», заверили в Минфине. Зато введение акциза сделает экономически невыгодным использование этилового спирта недобросовестными производителями.