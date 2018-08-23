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На побережье США открылся магазин Kwik-E-Mart из «Симпсонов»

В городе Мертл-Бич на Атлантическом побережье США открылся магазин, который является точной копией супермаркета Kwik-E-Mart из мультсериала «Симпсоны».

Вид с улицы, как и интерьер торговой точки, создан по рисункам авторов мультсериала. Среди товаров, которые выставлены там на продажу, — фирменные хот-доги и пончики, похожие те, которые ели герои «Симпсонов».

Также там можно купить сувениры с изображением всех персонажей мультсериала, в том числе индийца Апу, который по сюжету заведовал супермаркетом.

Один из авторов проекта, Марк Корнелл, уверен, что магазин должен быть интересен посетителям всех возрастов, так как «Симпсоны» выходят в эфир с 1989 года и полюбились уже не одному поколению американцев.

Автор: Анна
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