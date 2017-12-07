На Почте России появятся японские товары

Японские товары станут ближе для россиян благодаря партнерству Почты России и Почты Японии. Москва вошла в число городов пилотного проекта по реализации японских товаров в отделениях Почты России. С 7 по 15 декабря в почтовом отделении 101000 на ул. Мясницкой, д. 26 пройдут пилотные продажи товаров, представленных Почтой Японии.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова, первый заместитель директора отдела международных отношений дирекции политики в области почтовой связи Министерства внутренних дел и связи Японии Юдзи Аоки, исполнительный директор Почты Японии Канако Асами и главный менеджер департамента международного бизнеса Хироси Табата, а также Министр Посольства Японии в РФ Хироси Тадзима.

Линейка товаров, представленная в Москве, была скорректирована с учетом тестовых продаж, которые проходили в Воронеже с 8 по 15 ноября. По итогам продаж, наиболее востребованными оказались косметические и канцелярские товары: в первые два дня были полностью распроданы все шампуни, маски для лица и другие предметы гигиены; ластики в виде суши и другие японские товары.

В Москве для тестовых продаж будут представлены несколько десятков наименований продукции японского производства: бытовая химия, канцелярия, косметика для лица и волос, продукты питания и др. Любители восточной культуры смогут по достоинству оценить сувенирные изделия, например, бумагу для письма иероглифами. Все товары для продажи отбирались под пристальным контролем как русской, так и японской сторон.

«Продажи японских товаров в Воронеже показали, что россияне доверяют японскому качеству. Уверены, что и москвичи по достоинству оценят продукцию, представленную нашими партнерами», — отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.